Ihhh, eine Spinne! Hast du diesen panischen Ausruf auch schon mal gehört? Oder vielleicht sogar selbst gerufen?

Keine Sorge, damit bist du nicht allein! Viele Menschen finden Spinnen irgendwie unheimlich.

Aber: Muss das wirklich so sein?

Warum haben so viele Menschen Angst vor Spinnen?

Dabei sehen sie doch mitunter recht flauschig aus, ihre Netze sind auch toll anzusehen und nur weil sie acht Beine haben, ist erst einmal kein Grund, sie als „Ihhh“ einzustufen. Noch dazu, da Fachleute sagen: Spinnen sind total wichtige Tiere.

Und diese Fachleute haben auch Tipps, wie man seine Angst vor diesen Tieren Schritt für Schritt loswerden kann. Denn oft hilft schon eins ganz besonders gut: mehr über Spinnen zu wissen!

Euer Draht zum Kakadu

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Und da kommen nun wir mit unserem Kakadu-Kinderpodcast ins Spiel. Gemeinsam mit anderen Kindern besuchen wir sogar eine echte Spinnenexpertin im Museum. Dort erfahren wir, wie Spinnen ihre Netze bauen, ob sie Geräusche machen können – und wie es sich anfühlt, eine Spinne vorsichtig zu berühren.

Kakadu – eure Fragen: Was hilft gegen die Angst vor Spinnen?

Moderatoren: Patricia Pantel und Elina

Autorin: Jessica Zeller

Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen