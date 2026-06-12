Kakadu - eure Fragen:

1, 2, 3, 4 ... Moment, da fliegt schon wieder einer weg! Jetzt sind es nur … 1,2,3, … aber da hinten sind noch zwei, also … 4, 5 … Boh, jetzt kommt wieder eine hinzu und die hinten fliegt weg!

Vögel zählen ist gar nicht so einfach. Die Freundinnen Anna, Elena und Emilia probieren es trotzdem. Gemeinsam beobachten sie eine Stunde lang die Vögel in Emilias Garten am Berliner Stadtrand. Dabei entdecken sie Amseln, Rotdrosseln und viele andere gefiederte Gäste.

Es gibt viele Gründe, warum man Vögel zählen kann, so erklären uns die Vögel-Zählenden in diesem Podcast. Ein Grund für viele Kinder ist die „Stunde der Wintervögel“, einer großen Mitmach-Aktion des Naturschutzbundes Deutschland. Der Medizinstudent und Vogel-Experte Ede erklärt, warum solche Zählungen wichtig sind und was sie über den Zustand unserer Natur verraten.

Außerdem erfahrt ihr, warum manche Vogelarten immer seltener werden, welche Gefahren auf Zugvögel warten und was jede und jeder von uns tun kann, damit sich Vögel in unseren Gärten und Städten wohler fühlen.