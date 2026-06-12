Kakadu - eure Fragen:

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Warum zählen Menschen Vögel?
26:14 Minuten
Vögel zu zählen ist gar nicht so einfach. Denn die Flattern herum und lassen sich oft schwer unterscheiden. Doch wenn man weiß, wie es geht, ist es wirklich spannend.
1, 2, 3, 4 ... Moment, da fliegt schon wieder einer weg! Jetzt sind es nur … 1,2,3, … aber da hinten sind noch zwei, also … 4, 5 … Boh, jetzt kommt wieder eine hinzu und die hinten fliegt weg!
Vögel zählen ist gar nicht so einfach. Die Freundinnen Anna, Elena und Emilia probieren es trotzdem. Gemeinsam beobachten sie eine Stunde lang die Vögel in Emilias Garten am Berliner Stadtrand. Dabei entdecken sie Amseln, Rotdrosseln und viele andere gefiederte Gäste.
Es gibt viele Gründe, warum man Vögel zählen kann, so erklären uns die Vögel-Zählenden in diesem Podcast. Ein Grund für viele Kinder ist die „Stunde der Wintervögel“, einer großen Mitmach-Aktion des Naturschutzbundes Deutschland. Der Medizinstudent und Vogel-Experte Ede erklärt, warum solche Zählungen wichtig sind und was sie über den Zustand unserer Natur verraten.
Außerdem erfahrt ihr, warum manche Vogelarten immer seltener werden, welche Gefahren auf Zugvögel warten und was jede und jeder von uns tun kann, damit sich Vögel in unseren Gärten und Städten wohler fühlen.
Vögel zählen ist gar nicht so einfach. Die Freundinnen Anna, Elena und Emilia probieren es trotzdem. Gemeinsam beobachten sie eine Stunde lang die Vögel in Emilias Garten am Berliner Stadtrand. Dabei entdecken sie Amseln, Rotdrosseln und viele andere gefiederte Gäste.
Es gibt viele Gründe, warum man Vögel zählen kann, so erklären uns die Vögel-Zählenden in diesem Podcast. Ein Grund für viele Kinder ist die „Stunde der Wintervögel“, einer großen Mitmach-Aktion des Naturschutzbundes Deutschland. Der Medizinstudent und Vogel-Experte Ede erklärt, warum solche Zählungen wichtig sind und was sie über den Zustand unserer Natur verraten.
Außerdem erfahrt ihr, warum manche Vogelarten immer seltener werden, welche Gefahren auf Zugvögel warten und was jede und jeder von uns tun kann, damit sich Vögel in unseren Gärten und Städten wohler fühlen.
Euer Draht zum Kakadu
Eine neue Kakadu-Eure-Fragen-Podcast-Folge voller Vogelstimmen und Vogelwissen. Perfekt für alle, die gern nach draußen schauen und wissen wollen, wie sie dem, was da dort zwitschert, auch noch ein bisschen helfen können.
Kakadu - eure Fragen: Warum zählen Menschen Vögel?
Moderation: Ulrike Jährling und Pola
Autorin: Natalie Kreisz
Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler
Moderation: Ulrike Jährling und Pola
Autorin: Natalie Kreisz
Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler
Und Kakadu rät: Haltet beim Hören doch selbst Ausschau nach Vögeln vor eurem Fenster – wie viele könnt ihr entdecken?