Kakadu - eure Fragen:

Viele kennen das: Beim Lesen oder aufs Handy schauen im Auto wird einem plötzlich übel. Aber warum passiert das nicht, wenn man gemütlich zu Hause liest? Die Antwort drauf klingt kompliziert: Unser Gehirn hat dann einen Sinnkonflikt.

Die Antwort verrät euch Biologin Dr. Katrin Maring in dieser Podcastfolge mit Tim und Luzie. Welche Rolle ein voller oder leerer Magen dabei spielt, verraten wir euch auch und für all diejenigen, denen leicht übel wird, haben wir sogar noch Tipps gegen das Übelwerden vorbereitet. Denn unser Gehirn kann man trainieren, es kann sich daran gewöhnen und mit ein paar Tricks wie aus dem Fenster schauen oder sich entspannen wird es oft besser.