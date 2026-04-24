Euer Draht zum Kakadu
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Viel Spaß
Warum wird uns manchmal übel?
23:10 Minuten
Kennst du das? Du drehst dich ganz schnell im Kreis oder sitzt im Auto und schaust auf dein Handy – und plötzlich wird dir irgendwie komisch. Wieso ist das so?
Viele kennen das: Beim Lesen oder aufs Handy schauen im Auto wird einem plötzlich übel. Aber warum passiert das nicht, wenn man gemütlich zu Hause liest?
Die Antwort drauf klingt kompliziert: Unser Gehirn hat dann einen Sinnkonflikt.
Die Antwort drauf klingt kompliziert: Unser Gehirn hat dann einen Sinnkonflikt.
Was das ist?
Die Antwort verrät euch Biologin Dr. Katrin Maring in dieser Podcastfolge mit Tim und Luzie. Welche Rolle ein voller oder leerer Magen dabei spielt, verraten wir euch auch und für all diejenigen, denen leicht übel wird, haben wir sogar noch Tipps gegen das Übelwerden vorbereitet. Denn unser Gehirn kann man trainieren, es kann sich daran gewöhnen und mit ein paar Tricks wie aus dem Fenster schauen oder sich entspannen wird es oft besser.
Euer Draht zum Kakadu
Außerdem geht’s um die richtigen Schuhe: Welche passen gut? Warum ist barfuß laufen gesund? Und was passiert, wenn Schuhe zu klein sind?
Kakadu – eure Fragen: Warum wird uns manchmal übel?
Moderatoren: Tim Wiese und Luzie
Autorin: Babette Braun
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
Moderatoren: Tim Wiese und Luzie
Autorin: Babette Braun
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling