Kakadu - eure Fragen:

Um die neueste Frage von euch zu beantworten, reisen Ryke und Miika ins „Gegenteil-Land“, machen verrückte Experimente und finden heraus, wie unser Körper spricht. Eine Erklärung für unsere Körpersprache kommt vom berühmten Naturforscher Charles Darwin. Er beobachtete, dass Babys ihren Kopf nach vorne bewegen, wenn sie trinken wollen und wenn sie etwas nicht mehr wollen, dann den Kopf zur Seite drehen. Könnten sich vielleicht daraus später unser Nicken und unser Kopfschütteln entwickelt haben?