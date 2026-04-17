Viel Spaß
    Kakadu - eure Fragen:

    Warum nicken wir mit dem Kopf, wenn wir ja sagen?

    25:27 Minuten
    Ein Mädchen schaut zustimmend in die Kamera, sie hat den Daumen hoch gehalten und lächselt
    Kopfnicken und Daumen hoch, ein klarer Fall von "Ja!" © Getty Images / Issarawat Tattong
    Von Anna Patazcek |
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    Warum bedeutet Nicken eigentlich „Ja“ – und Kopfschütteln „Nein“?
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Um die neueste Frage von euch zu beantworten, reisen Ryke und Miika ins „Gegenteil-Land“, machen verrückte Experimente und finden heraus, wie unser Körper spricht. Eine Erklärung für unsere Körpersprache kommt vom berühmten Naturforscher Charles Darwin. Er beobachtete, dass Babys ihren Kopf nach vorne bewegen, wenn sie trinken wollen und wenn sie etwas nicht mehr wollen, dann den Kopf zur Seite drehen. Könnten sich vielleicht daraus später unser Nicken und unser Kopfschütteln entwickelt haben?
    Außerdem fiel Miika und Ryke auf, wie sehr wir Menschen doch neben Worten auch mit unserem Körper sprechen.
    Unser Körper macht ständig mit – mit Gesten, Mimik und Bewegungen. Manchmal sogar ganz automatisch. Forschende wie Silva Ladewig untersuchen genau das: wie wir mit Händen, Kopf und Gesicht miteinander kommunizieren.

    Euer Draht zum Kakadu
    Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Übrigens: In anderen Ländern können Gesten ganz andere Bedeutungen haben – da kommt es schnell zu lustigen Missverständnissen!

    Moderation: Ulrike Jährling und Miika
    Autorin: Anna Pataczek
    Redaktion und Produktion: Jakob Bauer
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