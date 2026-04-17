Kakadu - eure Fragen:

Euer Draht zum Kakadu
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Viel Spaß
Warum nicken wir mit dem Kopf, wenn wir ja sagen?
25:27 Minuten
Warum bedeutet Nicken eigentlich „Ja“ – und Kopfschütteln „Nein“?
Um die neueste Frage von euch zu beantworten, reisen Ryke und Miika ins „Gegenteil-Land“, machen verrückte Experimente und finden heraus, wie unser Körper spricht. Eine Erklärung für unsere Körpersprache kommt vom berühmten Naturforscher Charles Darwin. Er beobachtete, dass Babys ihren Kopf nach vorne bewegen, wenn sie trinken wollen und wenn sie etwas nicht mehr wollen, dann den Kopf zur Seite drehen. Könnten sich vielleicht daraus später unser Nicken und unser Kopfschütteln entwickelt haben?
Außerdem fiel Miika und Ryke auf, wie sehr wir Menschen doch neben Worten auch mit unserem Körper sprechen.
Unser Körper macht ständig mit – mit Gesten, Mimik und Bewegungen. Manchmal sogar ganz automatisch. Forschende wie Silva Ladewig untersuchen genau das: wie wir mit Händen, Kopf und Gesicht miteinander kommunizieren.
Unser Körper macht ständig mit – mit Gesten, Mimik und Bewegungen. Manchmal sogar ganz automatisch. Forschende wie Silva Ladewig untersuchen genau das: wie wir mit Händen, Kopf und Gesicht miteinander kommunizieren.
Euer Draht zum Kakadu
Übrigens: In anderen Ländern können Gesten ganz andere Bedeutungen haben – da kommt es schnell zu lustigen Missverständnissen!
Moderation: Ulrike Jährling und Miika
Autorin: Anna Pataczek
Redaktion und Produktion: Jakob Bauer
Autorin: Anna Pataczek
Redaktion und Produktion: Jakob Bauer