Kakadu - eure Fragen:

In dieser Folge vom Kakadu-Kinderpodcast heben Coco und Fabian den Blick zum Himmel — und landen mitten in einer Welt voller Wetter, Wassertröpfchen und Wolkenfantasie. Denn Wolken sind nicht nur schön anzusehen, sie können noch viel mehr: Sie verraten uns oft, wie das Wetter wird, bringen Regen und spielen sogar fürs Klima eine wichtige Rolle.

Aber wie entstehen Wolken eigentlich?

Um diese Frage zu klären, treffen die beiden echte Meteorologinnen und Meteorologen — also Forschende, die sich mit Wetter, Klima und Wolken beschäftigen. Und dann schwebt plötzlich eine echte Wolke ins Studio. Leider ist sie ein bisschen knatschig. Vielleicht, weil Wolkenforscher ihr schon mal mit Messsonden zu nahe gekommen sind? Auf jeden Fall hat diese Wolke einiges zu erzählen.

Eine Folge voller lustiger Wolkenbilder, spannender Wetterfakten und einer wichtigen Erkenntnis: Wolken sind viel mehr als nur weiße Flecken am Himmel.

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