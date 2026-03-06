Euer Draht zum Kakadu
Muss die Schule so früh anfangen?
25:59 Minuten
Wer steht schon gerne sehr früh auf? Und wer geht wirklich gerne sehr früh zur Schule? Könnte die nicht auch nachmittags sein? Oder zumindest später am Morgen?
Um es gleich zu sagen: Am Schulgesetz liegt es nicht. Schule dürfte auch später beginnen als sie es meistens tut. Aber eure Eltern gehen ja auch morgens zur Arbeit - meistens jedenfalls. Und wenn Schule später anfangen würde, dann wäre auch erst abends Schulschluss. Keine Möglichkeit mehr, nachmittags zum Sport zu gehen oder in die Musikschule. Oder um Freunde zu treffen. Der ideale Schulbeginn wäre übrigens 9 Uhr 15. Das haben Wissenschaftler herausgefunden.
Kakadu – eure Fragen: Muss die Schule so früh anfangen?
Moderatoren: Tim Wiese und Coco
Autorin: Laura Lucas
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
