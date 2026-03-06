Kakadu - eure Fragen:

Um es gleich zu sagen: Am Schulgesetz liegt es nicht. Schule dürfte auch später beginnen als sie es meistens tut. Aber eure Eltern gehen ja auch morgens zur Arbeit - meistens jedenfalls. Und wenn Schule später anfangen würde, dann wäre auch erst abends Schulschluss. Keine Möglichkeit mehr, nachmittags zum Sport zu gehen oder in die Musikschule. Oder um Freunde zu treffen. Der ideale Schulbeginn wäre übrigens 9 Uhr 15. Das haben Wissenschaftler herausgefunden.