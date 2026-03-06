Viel Spaß
    Kakadu - eure Fragen:

    Muss die Schule so früh anfangen?

    Schüler einer zweiten Klasse einer Grundschule im Stadtteil Neuperlach in München
    Mit Tim. |
    Wer steht schon gerne sehr früh auf? Und wer geht wirklich gerne sehr früh zur Schule? Könnte die nicht auch nachmittags sein? Oder zumindest später am Morgen?
    Muss die Schule so früh anfangen?
    Um es gleich zu sagen: Am Schulgesetz liegt es nicht. Schule dürfte auch später beginnen als sie es meistens tut. Aber eure Eltern gehen ja auch morgens zur Arbeit - meistens jedenfalls. Und wenn Schule später anfangen würde, dann wäre auch erst abends Schulschluss. Keine Möglichkeit mehr, nachmittags zum Sport zu gehen oder in die Musikschule. Oder um Freunde zu treffen. Der ideale Schulbeginn wäre übrigens 9 Uhr 15. Das haben Wissenschaftler herausgefunden.

    Euer Draht zum Kakadu
    Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Kakadu – eure Fragen: Muss die Schule so früh anfangen?
    Moderatoren: Tim Wiese und Coco
    Autorin: Laura Lucas
    Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
