Kakadu - eure Fragen:

Ist faul sein wirklich eine der schlimmsten Eigenschaften überhaupt?

Oder ist es eher so, dass ohne Chillen gar nichts geht?

Um diese wichtige Frage abzuklären, reisen Patricia und Elsa durch die Geschichte und entdecken, dass faul sein früher einmal als ein echtes Vorrecht galt. Doch irgendwann wurde Fleiß plötzlich so wichtig, entstanden Wörter wie „Faulpelz“ oder auf der „faulen Haut liegen“.

Der Schriftsteller Bernd Imgrund hingegen behauptet sogar, dass faul sein wichtig ist und dass wir ohne Pausen irgendwann schlappmachen. Dass erst der Müßiggang uns glücklich machen kann und dass gute Faulheit und Fleiß eigentlich ein perfektes Team sind.

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