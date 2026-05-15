Sind Faultiere wirklich faul?

Im neuen Kakadu-Podcast machen sich Coco und Tim auf die Suche nach der Antwort – und treffen dabei echte Faultiere!

Im Zoo lernen sie Usti und Charlie kennen und beobachten ganz genau, wie die beiden klettern, fressen und abhängen.

Dabei merken sie schnell: So faul sind Faultiere gar nicht!

Ihr Körper ist perfekt an das Leben in den Bäumen angepasst. Mit ihren langen, gebogenen Krallen können sie sich richtig gut festhaken – fast wie an einer eingebauten Hängematte. Einfach so herumzuhängen spart Kraft und Energie.