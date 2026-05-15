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Sind Faultiere wirklich faul?
25:26 Minuten
Hängen Faultiere wirklich nur faul im Baum rum und machen… nichts? Oder steckt hinter ihrer Langsamkeit ein richtig cleverer Plan?
Im neuen Kakadu-Podcast machen sich Coco und Tim auf die Suche nach der Antwort – und treffen dabei echte Faultiere!
Im Zoo lernen sie Usti und Charlie kennen und beobachten ganz genau, wie die beiden klettern, fressen und abhängen.
Dabei merken sie schnell: So faul sind Faultiere gar nicht!
Ihr Körper ist perfekt an das Leben in den Bäumen angepasst. Mit ihren langen, gebogenen Krallen können sie sich richtig gut festhaken – fast wie an einer eingebauten Hängematte. Einfach so herumzuhängen spart Kraft und Energie.
Im Zoo lernen sie Usti und Charlie kennen und beobachten ganz genau, wie die beiden klettern, fressen und abhängen.
Dabei merken sie schnell: So faul sind Faultiere gar nicht!
Ihr Körper ist perfekt an das Leben in den Bäumen angepasst. Mit ihren langen, gebogenen Krallen können sie sich richtig gut festhaken – fast wie an einer eingebauten Hängematte. Einfach so herumzuhängen spart Kraft und Energie.
Die überraschende Erkentnis:
Faultiere sind gar nicht faul! Sie sparen Energie, weil ihre Lieblingsspeise – Blätter – kaum Power liefert. Außerdem hilft ihnen ihre Langsamkeit, sich vor Feinden zu verstecken. Und ihr Körper ist perfekt gebaut fürs Abhängen – mit einer Art eingebauter Hängematte!
Faultiere sind gar nicht faul! Sie sparen Energie, weil ihre Lieblingsspeise – Blätter – kaum Power liefert. Außerdem hilft ihnen ihre Langsamkeit, sich vor Feinden zu verstecken. Und ihr Körper ist perfekt gebaut fürs Abhängen – mit einer Art eingebauter Hängematte!
Zudem gibt es wieder mal ein merkwürdiges Quiz, einen ziemlich verschlafenen Faultier-Quizmaster und jede Menge überraschende Fakten über Krallen, Algen und sogar Motten im Fell.
Euer Draht zum Kakadu
Also: Reinhören lohnt sich!
Vielleicht möchtest du anschließend selbst ein Faultier werden?
Vielleicht möchtest du anschließend selbst ein Faultier werden?
Kakadu – eure Fragen: Sind Faultiere wirklich faul?
Moderatoren: Tim Wiese und Coco
Autorin: Nicole Silbermann
Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler
Moderatoren: Tim Wiese und Coco
Autorin: Nicole Silbermann
Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler