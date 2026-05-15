Viel Spaß
    Kakadu - eure Frage:

    Sind Faultiere wirklich faul?

    25:26 Minuten
    Ein kleines Faultier aus Zentralamerika
    Sind Faultierbabies auch schon faul? © Getty Images / iStockphoto / Damocean
    Von Nicole Silbermann |
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    Hängen Faultiere wirklich nur faul im Baum rum und machen… nichts? Oder steckt hinter ihrer Langsamkeit ein richtig cleverer Plan?
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Im neuen Kakadu-Podcast machen sich Coco und Tim auf die Suche nach der Antwort – und treffen dabei echte Faultiere!
    Im Zoo lernen sie Usti und Charlie kennen und beobachten ganz genau, wie die beiden klettern, fressen und abhängen.
    Dabei merken sie schnell: So faul sind Faultiere gar nicht!
    Ihr Körper ist perfekt an das Leben in den Bäumen angepasst. Mit ihren langen, gebogenen Krallen können sie sich richtig gut festhaken – fast wie an einer eingebauten Hängematte. Einfach so herumzuhängen spart Kraft und Energie.
    Die überraschende Erkentnis:
    Faultiere sind gar nicht faul! Sie sparen Energie, weil ihre Lieblingsspeise – Blätter – kaum Power liefert. Außerdem hilft ihnen ihre Langsamkeit, sich vor Feinden zu verstecken. Und ihr Körper ist perfekt gebaut fürs Abhängen – mit einer Art eingebauter Hängematte!
    Zudem gibt es wieder mal ein merkwürdiges Quiz, einen ziemlich verschlafenen Faultier-Quizmaster und jede Menge überraschende Fakten über Krallen, Algen und sogar Motten im Fell.

    Euer Draht zum Kakadu
    Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Also: Reinhören lohnt sich!
    Vielleicht möchtest du anschließend selbst ein Faultier werden?
    Kakadu – eure Fragen: Sind Faultiere wirklich faul?
    Moderatoren: Tim Wiese und Coco
    Autorin: Nicole Silbermann
    Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler
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