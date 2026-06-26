Kakadu - eure Fragen:

Wie viele Brause-Ufos bekomme ich für einen Euro, wenn ein Ufo 10 Cent kostet? Wie teile ich einen Kuchen so, das sieben Kinder gleich große Kuchenstücke bekommen? Wann muss ich zuhause los, damit ich es pünktlich zur ersten Stunde in die Schule schaffe, wenn ich für den Schulweg 20 Minuten brauche?

Mathe steckt fast überall, wie Fabian und Coco schnell merken. Aber wieso ist das so? Wieso braucht es Mathematik? Wer hat sich wann das Rechnen und Teilen, das Zählen und Messen ausgedacht? Gibt es Mathematik womöglich schon immer, ist das sowas wie ein Naturgesetz?