Kakadu - eure Fragen:

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Seit wann gibt es Mathematik und wer hat sie erfunden?
25:10 Minuten
Was haben Muscheln, Schnüre und Seifenblasen mit Mathematik zu tun? Und warum steckt sogar in Musik und Minecraft jede Menge Mathe?
Wie viele Brause-Ufos bekomme ich für einen Euro, wenn ein Ufo 10 Cent kostet? Wie teile ich einen Kuchen so, das sieben Kinder gleich große Kuchenstücke bekommen? Wann muss ich zuhause los, damit ich es pünktlich zur ersten Stunde in die Schule schaffe, wenn ich für den Schulweg 20 Minuten brauche?
Mathe steckt fast überall, wie Fabian und Coco schnell merken. Aber wieso ist das so? Wieso braucht es Mathematik? Wer hat sich wann das Rechnen und Teilen, das Zählen und Messen ausgedacht? Gibt es Mathematik womöglich schon immer, ist das sowas wie ein Naturgesetz?
Mathe steckt fast überall, wie Fabian und Coco schnell merken. Aber wieso ist das so? Wieso braucht es Mathematik? Wer hat sich wann das Rechnen und Teilen, das Zählen und Messen ausgedacht? Gibt es Mathematik womöglich schon immer, ist das sowas wie ein Naturgesetz?
In dieser Kakadu-Podcastfolge gehen Coco und Fabian auf Spurensuche. Sie treffen Kinder, die Mathe lieben (Ja, davon gibt es mehr, als ihr denken würdet), einen echten Mathematik-Professor und lernen Menschen kennen, die die Geschichte der Mathematik mitgeprägt haben. Dabei entdecken sie, dass Mathe viel mehr ist als Hausaufgaben und Klassenarbeiten.
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Eine Reise durch Tausende Jahre Mathematikgeschichte – voller überraschender Entdeckungen, kniffliger Fragen und spannender Antworten.
Seit wann gibt es Mathematik und wer hat sie erfunden?
Moderation: Fabian Schmitz und Coco
Autorin: Nadine Querfurth
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Moderation: Fabian Schmitz und Coco
Autorin: Nadine Querfurth
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen