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Warum sind Märchen oft so brutal?
26:03 Minuten
Ein Wolf frisst die Großmutter, eine Hexe will Kinder braten und eine Stiefschwester schneidet sich eine Zehe ab. Warum sind Märchen eigentlich so brutal?
Ein Wolf verschlingt die Großmutter, eine Hexe will Kinder braten und eine Stiefschwester schneidet sich eine Zehe ab, damit der goldene Schuh passt.
Ähh, Moment mal, diese Geschichten werden tatsächlich schon kleinen Kindern vorgelesen.
Märchen sind manchmal ganz schön grausam. Aber warum eigentlich?
Ryke und Bobbi gehen dieser Frage nach. Sie reisen zurück in eine Zeit, in der Märchen noch mündlich erzählt wurden und Kinder ganz andere Aufgaben hatten als heute. Sie treffen eine Märchenexpertin und erfahren, warum die Brüder Grimm ihre Sammlung „Kinder- und Hausmärchen“ nannten und weshalb das Böse in Märchen so deutlich bestraft wird.
Aber müssen Märchen wirklich so gruselig sein? Und kann man die alten Geschichten nicht auch einfach mal anders, einfach weniger brutal erzählen?
Ähh, Moment mal, diese Geschichten werden tatsächlich schon kleinen Kindern vorgelesen.
Märchen sind manchmal ganz schön grausam. Aber warum eigentlich?
Ryke und Bobbi gehen dieser Frage nach. Sie reisen zurück in eine Zeit, in der Märchen noch mündlich erzählt wurden und Kinder ganz andere Aufgaben hatten als heute. Sie treffen eine Märchenexpertin und erfahren, warum die Brüder Grimm ihre Sammlung „Kinder- und Hausmärchen“ nannten und weshalb das Böse in Märchen so deutlich bestraft wird.
Aber müssen Märchen wirklich so gruselig sein? Und kann man die alten Geschichten nicht auch einfach mal anders, einfach weniger brutal erzählen?
Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Ryke und Bobbi finden heraus: Märchen können ganz schön viel über unsere Welt erzählen. Und manchmal darf man sich dabei ruhig ein bisschen gruseln.
Kakadu – eure Fragen: Warum sind Märchen oft so brutal?
Moderation: Ulrike Jährling und Bobbi
Autorin: Anna Pataczek
Redaktion und Produktion: Jakob Bauer
Deutschlandfunk Kultur 2026
Moderation: Ulrike Jährling und Bobbi
Autorin: Anna Pataczek
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