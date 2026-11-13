Kakadu - eure Fragen:

Ein Wolf verschlingt die Großmutter, eine Hexe will Kinder braten und eine Stiefschwester schneidet sich eine Zehe ab, damit der goldene Schuh passt.

Ähh, Moment mal, diese Geschichten werden tatsächlich schon kleinen Kindern vorgelesen.

Märchen sind manchmal ganz schön grausam. Aber warum eigentlich?

Ryke und Bobbi gehen dieser Frage nach. Sie reisen zurück in eine Zeit, in der Märchen noch mündlich erzählt wurden und Kinder ganz andere Aufgaben hatten als heute. Sie treffen eine Märchenexpertin und erfahren, warum die Brüder Grimm ihre Sammlung „Kinder- und Hausmärchen“ nannten und weshalb das Böse in Märchen so deutlich bestraft wird.

Aber müssen Märchen wirklich so gruselig sein? Und kann man die alten Geschichten nicht auch einfach mal anders, einfach weniger brutal erzählen?