Kakadu - eure Fragen:

Es gibt Raupen, die wie Äste aussehen, Kohlmeisen, die den Ruf eines Raubvogels nachmachen und Motten, die Geräusche machen, als wären sie giftig.

Im neuen Kakadu-Eure-Frage-Podcast gehen Tim, Luzie und Kakadu einer ziemlich kniffligen Frage nach:

Können Tiere eigentlich lügen?

Richtig lügen?

So lügen, wie wir Menschen es machen?

Also bewusst und mit Absicht die Unwahrheit sagen?

Oder sind Tiere eher Trickser und Verkleidungskünstler, die lügenähnliche Überlebensstrategien nutzen?

Wann wird aus einer Täuschung, Tarnung oder List eine Lüge?