Viel Spaß
    Kakadu - eure Fragen:

    Können Tiere lügen?

    27:34 Minuten
    Profil eines Dackels, lustiger Welpe, der bei einem Fotoshooting posiert, und mit gerissenem Blick zur Seite schaut, als hätte er einen geheimen Plan, den er gerade ausheckt
    Ich war es nicht! Oder doch? © Getty Images / Ирина Мещерякова
    Von Annecke Meyer |
    Audio herunterladen
    Hat der Hund echt ein schlechtes Gewissen? Warum sieht die harmlose Schwebfliege aus wie eine Wespe? Und warum machen Motten Geräusche, als wären sie giftig?
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Es gibt Raupen, die wie Äste aussehen, Kohlmeisen, die den Ruf eines Raubvogels nachmachen und Motten, die Geräusche machen, als wären sie giftig.
    Im neuen Kakadu-Eure-Frage-Podcast gehen Tim, Luzie und Kakadu einer ziemlich kniffligen Frage nach:
    Können Tiere eigentlich lügen?
    Richtig lügen?
    So lügen, wie wir Menschen es machen?
    Also bewusst und mit Absicht die Unwahrheit sagen?
    Oder sind Tiere eher Trickser und Verkleidungskünstler, die lügenähnliche Überlebensstrategien nutzen?
    Wann wird aus einer Täuschung, Tarnung oder List eine Lüge?

    Euer Draht zum Kakadu
    Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Antworten bekommen Tim und Luzie unter anderem von der Hundeexpertin Juliane Bräuer. Sie erklärt, warum Hunde manchmal aussehen, als hätten sie etwas ausgefressen – obwohl das nicht unbedingt stimmt.
    Also: Sind Tiere wirklich Lügner? Oder steckt etwas ganz anderes hinter ihren raffinierten Tricks?
    Kakadu – eure Fragen: Können Tiere lügen?
    Moderation: Tim Wiese und Luzie
    Autorin: Anneke Meyer
    Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler
    Zur Startseite