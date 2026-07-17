Euer Draht zum Kakadu
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Können Tiere lügen?
27:34 Minuten
Hat der Hund echt ein schlechtes Gewissen? Warum sieht die harmlose Schwebfliege aus wie eine Wespe? Und warum machen Motten Geräusche, als wären sie giftig?
Es gibt Raupen, die wie Äste aussehen, Kohlmeisen, die den Ruf eines Raubvogels nachmachen und Motten, die Geräusche machen, als wären sie giftig.
Im neuen Kakadu-Eure-Frage-Podcast gehen Tim, Luzie und Kakadu einer ziemlich kniffligen Frage nach:
Können Tiere eigentlich lügen?
Richtig lügen?
So lügen, wie wir Menschen es machen?
Also bewusst und mit Absicht die Unwahrheit sagen?
Oder sind Tiere eher Trickser und Verkleidungskünstler, die lügenähnliche Überlebensstrategien nutzen?
Wann wird aus einer Täuschung, Tarnung oder List eine Lüge?
Im neuen Kakadu-Eure-Frage-Podcast gehen Tim, Luzie und Kakadu einer ziemlich kniffligen Frage nach:
Können Tiere eigentlich lügen?
Richtig lügen?
So lügen, wie wir Menschen es machen?
Also bewusst und mit Absicht die Unwahrheit sagen?
Oder sind Tiere eher Trickser und Verkleidungskünstler, die lügenähnliche Überlebensstrategien nutzen?
Wann wird aus einer Täuschung, Tarnung oder List eine Lüge?
Euer Draht zum Kakadu
Antworten bekommen Tim und Luzie unter anderem von der Hundeexpertin Juliane Bräuer. Sie erklärt, warum Hunde manchmal aussehen, als hätten sie etwas ausgefressen – obwohl das nicht unbedingt stimmt.
Also: Sind Tiere wirklich Lügner? Oder steckt etwas ganz anderes hinter ihren raffinierten Tricks?
Kakadu – eure Fragen: Können Tiere lügen?
Moderation: Tim Wiese und Luzie
Autorin: Anneke Meyer
Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler
Moderation: Tim Wiese und Luzie
Autorin: Anneke Meyer
Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler