Kakadu - eure Fragen:

Ist Kochen schwer? – Oder einfach nur Übungssache?



Angeblich ist ja Kochen so eine Sache wie Malen, Singen oder ein Gedicht schreiben. Eigentlich kann es jeder Mensch, oder kann es lernen. Die Frage ist nur, ob der oder diejenige das auch möchte.

Und schon sind wir bei der Frage von Jacob, der von Kakadu wissen wollte: „Ist Kochen eigentlich schwer?“

Um diese Frage zu beantworten, haben Fabian und Tea beschlossen, das Kochen einfach einmal auszuprobieren.

Sie versuchen sich an „Omas Möhrchentraum“, einer Gemüsesuppe, die angeblich leicht zu kochen ist und immer schmeckt.

Und wie das so ist beim Kochen, während sie schnibbeln, schälen, schneiden und andünsten, kamen Fabian und Tea ganz von alleine in ein Gespräch über das, was sie machen und warum sie das machen.