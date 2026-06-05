Kakadu - eure Fragen:

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Ist Kochen eigentlich schwer?
23:22 Minuten
Angeblich ist ja Kochen wie Malen, Singen oder ein Gedicht schreiben. Eigentlich kann es jeder Mensch, oder kann es lernen. Doch ist das wirklich so?
Ist Kochen schwer? – Oder einfach nur Übungssache?
Angeblich ist ja Kochen so eine Sache wie Malen, Singen oder ein Gedicht schreiben. Eigentlich kann es jeder Mensch, oder kann es lernen. Die Frage ist nur, ob der oder diejenige das auch möchte.
Und schon sind wir bei der Frage von Jacob, der von Kakadu wissen wollte: „Ist Kochen eigentlich schwer?“
Um diese Frage zu beantworten, haben Fabian und Tea beschlossen, das Kochen einfach einmal auszuprobieren.
Sie versuchen sich an „Omas Möhrchentraum“, einer Gemüsesuppe, die angeblich leicht zu kochen ist und immer schmeckt.
Und wie das so ist beim Kochen, während sie schnibbeln, schälen, schneiden und andünsten, kamen Fabian und Tea ganz von alleine in ein Gespräch über das, was sie machen und warum sie das machen.
Angeblich ist ja Kochen so eine Sache wie Malen, Singen oder ein Gedicht schreiben. Eigentlich kann es jeder Mensch, oder kann es lernen. Die Frage ist nur, ob der oder diejenige das auch möchte.
Und schon sind wir bei der Frage von Jacob, der von Kakadu wissen wollte: „Ist Kochen eigentlich schwer?“
Um diese Frage zu beantworten, haben Fabian und Tea beschlossen, das Kochen einfach einmal auszuprobieren.
Sie versuchen sich an „Omas Möhrchentraum“, einer Gemüsesuppe, die angeblich leicht zu kochen ist und immer schmeckt.
Und wie das so ist beim Kochen, während sie schnibbeln, schälen, schneiden und andünsten, kamen Fabian und Tea ganz von alleine in ein Gespräch über das, was sie machen und warum sie das machen.
Euer Draht zum Kakadu
Am Ende dieses Podcasts war dann tatsächlich „Omas Mörchentraum“ fertig und für Fabian und Tea war klar: Kochen ist nicht wirklich schwer, solange man etwas Zeit, Neugier und die Bereitschaft hat, Fehler zu machen. Denn ob ein Gericht gelingt, findet man oft nur durch Ausprobieren heraus.
Und wer nun Lust hat „Omas Mörchentraum“ nachzukochen, hier das Rezept:
400 g Möhren
100 g Kartoffeln
2 EL Butter
1 Zwiebel
750 ml Gemüsebrühe
3 EL Sahne
Salz, Pfeffer, Petersilie
Das Gemüse in Würfel schneiden und in der Butter andünsten. Mit der Gemüsebrühe aufgießen, zum Kochen bringen und ca. 20 Minuten köcheln lassen, bis alles weich ist. Anschließend pürieren.
Die Sahne dazu gießen und nochmals kurz aufkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und vor dem Servieren die Petersilie darüber streuen.
Kakadu – eure Fragen: Ist Kochen eigentlich schwer?
Moderatoren: Fabian Schmitz und Tea
Autorin: Regina Voss
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
Moderatoren: Fabian Schmitz und Tea
Autorin: Regina Voss
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling