Viel Spaß
    Kakadu - eure Fragen:

    Ist Kochen eigentlich schwer?

    23:22 Minuten
    Ein Vater und seine Tochter beim Kochen, beide tragen weiße Kochmützen und hantieren mit Öl und Wasser, im Vordergrnd sieht man eine Schüssel und Mehl
    Kochen kann auf jeden Fall großen Spaß machen © Getty Images / iStockphoto / HAndrii
    Von Regina Voss |
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    Angeblich ist ja Kochen wie Malen, Singen oder ein Gedicht schreiben. Eigentlich kann es jeder Mensch, oder kann es lernen. Doch ist das wirklich so?
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Ist Kochen schwer? – Oder einfach nur Übungssache?

    Angeblich ist ja Kochen so eine Sache wie Malen, Singen oder ein Gedicht schreiben. Eigentlich kann es jeder Mensch, oder kann es lernen.  Die Frage ist nur, ob der oder diejenige das auch möchte.
    Und schon sind wir bei der Frage von Jacob, der von Kakadu wissen wollte: „Ist Kochen eigentlich schwer?“
    Um diese Frage zu beantworten, haben Fabian und Tea beschlossen, das Kochen einfach einmal auszuprobieren.
    Sie versuchen sich an „Omas Möhrchentraum“, einer Gemüsesuppe, die angeblich leicht zu kochen ist und immer schmeckt.
    Und wie das so ist beim Kochen, während sie schnibbeln, schälen, schneiden und andünsten, kamen Fabian und Tea ganz von alleine in ein Gespräch über das, was sie machen und warum sie das machen.  

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    Am Ende dieses Podcasts war dann tatsächlich „Omas Mörchentraum“ fertig und für Fabian und Tea war klar: Kochen ist nicht wirklich schwer, solange man etwas Zeit, Neugier und die Bereitschaft hat, Fehler zu machen. Denn ob ein Gericht gelingt, findet man oft nur durch Ausprobieren heraus.

    Und wer nun Lust hat „Omas Mörchentraum“ nachzukochen, hier das Rezept:

    400 g Möhren
    100 g Kartoffeln
    2 EL Butter
    1 Zwiebel
    750 ml Gemüsebrühe
    3 EL Sahne
    Salz, Pfeffer, Petersilie

    Das Gemüse in Würfel schneiden und in der Butter andünsten. Mit der Gemüsebrühe aufgießen, zum Kochen bringen und ca. 20 Minuten köcheln lassen, bis alles weich ist. Anschließend pürieren.
    Die Sahne dazu gießen und nochmals kurz aufkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und vor dem Servieren die Petersilie darüber streuen.

    Kakadu – eure Fragen: Ist Kochen eigentlich schwer?
    Moderatoren: Fabian Schmitz und Tea
    Autorin: Regina Voss
    Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
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