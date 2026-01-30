Kakadu - eure Fragen:

Zum zweiten Mal war das Team vom Kakadu-Kinderpodcast live vor Publikum im Berliner Humboldt Forum. Familien konnten im ausverkauften Saal erleben, wie ein Kakadu-Kinder-Podcast entsteht. Auf Augenhöhe mit der Zielgruppe, denn das Thema geht alle etwas an.

Lügen soll man nicht – das lernen wir schon früh. Aber lügt nicht jeder mal oder flunkert zumindest ein bisschen? Aus Höflichkeit? Oder aus einer Not heraus?

Auf der Bühne haben unsere Kinderexpertinnen Coco und Elsa und der Kinderexperte Miika über Lügen gesprochen. Ryke ließ ihr Mikro auch immer wieder zu Kindern und Eltern im Publikum wandern.

O-Töne einer Expertin halfen, dem Thema richtig auf den Zahn zu fühlen: was genau steckt hinter so manchen Lügen, wie fühlt sich Lügen an und sind manche Lügen vielleicht auch ganz okay?