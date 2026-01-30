Viel Spaß
    Kakadu - eure Fragen:

    Darf man lügen?

    25:25 Minuten
    Ryke und ihre drei Co-Moderatoren und -Moderatorinnen Coco, Miika und Elsa im Humboldt-Forum
    Ryke und ihre drei Co-Moderatoren und -Moderatorinnen Coco, Miika und Elsa im Humboldt-Forum © Dominik Butzmann
    Mit Ryke |
    Lügen darf man nicht – das lernen wir schon früh. Aber lügt nicht jeder mal oder flunkert zumindest ein bisschen? Aus Höflichkeit? Oder aus einer Not heraus?
    Zum zweiten Mal war das Team vom Kakadu-Kinderpodcast live vor Publikum im Berliner Humboldt Forum. Familien konnten im ausverkauften Saal erleben, wie ein Kakadu-Kinder-Podcast entsteht. Auf Augenhöhe mit der Zielgruppe, denn das Thema geht alle etwas an.
    Lügen soll man nicht – das lernen wir schon früh. Aber lügt nicht jeder mal oder flunkert zumindest ein bisschen? Aus Höflichkeit? Oder aus einer Not heraus?
    Auf der Bühne haben unsere Kinderexpertinnen Coco und Elsa und der Kinderexperte Miika über Lügen gesprochen. Ryke ließ ihr Mikro auch immer wieder zu Kindern und Eltern im Publikum wandern.
    O-Töne einer Expertin halfen, dem Thema richtig auf den Zahn zu fühlen: was genau steckt hinter so manchen Lügen, wie fühlt sich Lügen an und sind manche Lügen vielleicht auch ganz okay?
    Auch die jungen Gäste im Publikum kommen bei Ryke zu Wort
    Auch die jungen Gäste im Publikum kommen bei Ryke zu Wort© Dominik Butzmann

    Euer Draht zum Kakadu
    Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Moderation: Ulrike Jährling mit Coco, Elsa und Miika
    Autorin: Regina Voss
    Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
