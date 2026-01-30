Kakadu - eure Fragen:

Euer Draht zum Kakadu
Darf man lügen?
25:25 Minuten
Lügen darf man nicht – das lernen wir schon früh. Aber lügt nicht jeder mal oder flunkert zumindest ein bisschen? Aus Höflichkeit? Oder aus einer Not heraus?
Zum zweiten Mal war das Team vom Kakadu-Kinderpodcast live vor Publikum im Berliner Humboldt Forum. Familien konnten im ausverkauften Saal erleben, wie ein Kakadu-Kinder-Podcast entsteht. Auf Augenhöhe mit der Zielgruppe, denn das Thema geht alle etwas an.
Auf der Bühne haben unsere Kinderexpertinnen Coco und Elsa und der Kinderexperte Miika über Lügen gesprochen. Ryke ließ ihr Mikro auch immer wieder zu Kindern und Eltern im Publikum wandern.
O-Töne einer Expertin halfen, dem Thema richtig auf den Zahn zu fühlen: was genau steckt hinter so manchen Lügen, wie fühlt sich Lügen an und sind manche Lügen vielleicht auch ganz okay?
Moderation: Ulrike Jährling mit Coco, Elsa und Miika
Autorin: Regina Voss
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
