Kakadu - eure Frage:

Käse kann ganz schön streng riechen – und trotzdem lieben ihn viele! Aber wie wird aus Milch eigentlich Käse? Und was machen dabei gute Bakterien, Käseharfen und sogar „Käsefüße“?

Für diese Folge war Kakadu-Reporterin Nicole in einer echten Käserei unterwegs. In der Gläsernen Molkerei in Brandenburg durfte sie mit Schutzkleidung, Fußwaschanlage und Käse-Experte Daniel hinter die Kulissen schauen. Dort hat sie gelernt, warum Käse erst wie Wackelpudding aussieht, was „Lab“ ist und wie Käse im Reifekeller wochenlang gepflegt wird.