Kakadu - eure Frage:

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Wie wird Käse gemacht?
25:08 Minuten
Wie wird eigentlich Käse gemacht? Und warum hat Emmentaler Löcher?
Käse kann ganz schön streng riechen – und trotzdem lieben ihn viele! Aber wie wird aus Milch eigentlich Käse? Und was machen dabei gute Bakterien, Käseharfen und sogar „Käsefüße“?
Für diese Folge war Kakadu-Reporterin Nicole in einer echten Käserei unterwegs. In der Gläsernen Molkerei in Brandenburg durfte sie mit Schutzkleidung, Fußwaschanlage und Käse-Experte Daniel hinter die Kulissen schauen. Dort hat sie gelernt, warum Käse erst wie Wackelpudding aussieht, was „Lab“ ist und wie Käse im Reifekeller wochenlang gepflegt wird.
Für diese Folge war Kakadu-Reporterin Nicole in einer echten Käserei unterwegs. In der Gläsernen Molkerei in Brandenburg durfte sie mit Schutzkleidung, Fußwaschanlage und Käse-Experte Daniel hinter die Kulissen schauen. Dort hat sie gelernt, warum Käse erst wie Wackelpudding aussieht, was „Lab“ ist und wie Käse im Reifekeller wochenlang gepflegt wird.
Außerdem erkunden wir:
warum Käse Löcher bekommt,
was ein Käsebruch ist,
warum manche Sorten so doll stinken
und ob Mäuse wirklich Käse mögen.
was ein Käsebruch ist,
warum manche Sorten so doll stinken
und ob Mäuse wirklich Käse mögen.
Euer Draht zum Kakadu
Eine Folge voller Käsewissen, lustiger Geräusche und guter Bakterien.
Kakadu – eure Fragen: Wie wird Käse gemacht?
Moderatoren: Ulrike Jährling und Frederik
Autorin: Nicole Silbermann
Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler
Moderatoren: Ulrike Jährling und Frederik
Autorin: Nicole Silbermann
Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler