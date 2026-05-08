Viel Spaß
    Kakadu - eure Frage:

    Wie wird Käse gemacht?

    25:08 Minuten
    Ein Mädchen in einem Käsegeschäft, viele runde gelbe Käse sinnd dort gestapel, einen hält sie in der Hand
    Wie wird Käse eigentlich hergestellt? © Getty Images / Valeria Blanc
    Von Nicole Silbermann |
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    Wie wird eigentlich Käse gemacht? Und warum hat Emmentaler Löcher?
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Käse kann ganz schön streng riechen – und trotzdem lieben ihn viele! Aber wie wird aus Milch eigentlich Käse? Und was machen dabei gute Bakterien, Käseharfen und sogar „Käsefüße“?
    Für diese Folge war Kakadu-Reporterin Nicole in einer echten Käserei unterwegs. In der Gläsernen Molkerei in Brandenburg durfte sie mit Schutzkleidung, Fußwaschanlage und Käse-Experte Daniel hinter die Kulissen schauen. Dort hat sie gelernt, warum Käse erst wie Wackelpudding aussieht, was „Lab“ ist und wie Käse im Reifekeller wochenlang gepflegt wird.
    Außerdem erkunden wir:
    warum Käse Löcher bekommt,
    was ein Käsebruch ist,
    warum manche Sorten so doll stinken
    und ob Mäuse wirklich Käse mögen.

    Euer Draht zum Kakadu
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    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Eine Folge voller Käsewissen, lustiger Geräusche und guter Bakterien.
    Kakadu – eure Fragen: Wie wird Käse gemacht?
    Moderatoren: Ulrike Jährling und Frederik
    Autorin: Nicole Silbermann
    Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler
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