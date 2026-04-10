

Um diese neue Fragen von euch zu beantworten, muss der Kakadu diesmal nach Warnemünde reisen. Gemeinsam mit Fabian, Alex und ein paar neugierigen Kakadu-Reporter-Kindern treffen sie dort einen echten Meeresforscher und Robbe Rosi, die weiß, woher das Salz im Meer kommt und warum Süßwasser auf der Erde so selten ist.

Euer Draht zum Kakadu

Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.

Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

Außerdem gibt’s ein kleines Experiment zum Mitmachen: Was passiert wohl mit einer Rosine im Salz- und im Süßwasser?

Kakadu - eure Fragen: Warum gibt es süßes und salziges Wasser?

Moderatoren: Fabian Schmitz

Autorin: Teresa Sickert

Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler