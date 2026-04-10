Viel Spaß
    Kakadu - eure Fragen:

    Warum gibt es süßes und salziges Wasser?

    22:59 Minuten
    Luftaufnahme der sonnigen Schwarzmeerküste und des Chorokh-Flussdeltas inmitten von Waldgebieten in der Nähe der Stadt Batumi, Georgien
    Wenn Flüsse ins Meer fließen, vermengen sich Salz- und Süßwasser © Getty Images / Sergey Alimov
    Von Teresa Sickert |
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    Warum schmeckt das Meer eigentlich salzig – und das Wasser aus dem Hahn gar nicht? Und warum kann man im Meer so gut treiben?
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu

    Um diese neue Fragen von euch zu beantworten, muss der Kakadu diesmal nach Warnemünde reisen. Gemeinsam mit Fabian, Alex und ein paar neugierigen Kakadu-Reporter-Kindern treffen sie dort einen echten Meeresforscher und Robbe Rosi, die weiß, woher das Salz im Meer kommt und warum Süßwasser auf der Erde so selten ist.

    Euer Draht zum Kakadu
    Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
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    Außerdem gibt’s ein kleines Experiment zum Mitmachen: Was passiert wohl mit einer Rosine im Salz- und im Süßwasser?
    Kakadu - eure Fragen: Warum gibt es süßes und salziges Wasser?
    Moderatoren: Fabian Schmitz
    Autorin: Teresa Sickert
    Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler
    Gemeinsam finden wir heraus, warum die Ostsee ein ganz besonderes Meer ist und weshalb wir gut auf unser Trinkwasser aufpassen müssen.
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