Kakadu - eure Fragen:

Familienalltag 2026, alle sitzen am Tisch, es duftet lecker, jemand sagt „Guten Appetit!“ – und dann macht es: „Pling!“

Eine Nachricht! Vielleicht von deiner besten Freundin? Ein lustiger Clip? Oder nur der Stundenplan von morgen. Ist es okay, wenn ich in so einer Situation dann mal kurz mein Handy checke?

Tea und Tim decken im Studio den Tisch – mit Pasta, Zitronensoße und Blümchenservietten. Doch kaum liegt das Handy neben dem Teller, geht’s schon los: Nachrichten checken? Kurz rangehen? Oder lieber nicht?

In der Familie von Lulu gilt: Keine Handys am Tisch! Weil in ihrer Familie alle überzeugt sind, dass Essen mehr ist als nur satt werden. Es ist die Zeit, in der alle mal zusammensitzen. Erzählen. Lachen. Vielleicht sogar streiten (mit gelber oder roter Karte).

Aber was passiert, wenn ständig jemand aufs Handy schaut?

Viele der Kinder, die Kakadu-Reporterin Regina Voss befragt hat, sagen: Das fühlt sich dann so an, als würde das Gespräch einfach unterbrochen. Als wäre plötzlich etwas anderes wichtiger.



Schon mal was vom Brain Drain gehört?

Klingt wie ein Monster, oder? Ist es aber nicht.

Forschende haben herausgefunden: Allein die Nähe eines Smartphones kann unsere Aufmerksamkeit klauen. Selbst wenn es gar nicht klingelt!

Verrückt, oder?

Euer Draht zum Kakadu

Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.

Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

Was man gegen Brain Drain tun kann?

Manche Familien haben clevere Ideen:

Alle Handys kommen vor dem Essen in eine Box.

Oder in einen Beutel.

Oder es gibt nach dem Essen einen Musikabend – mit Wunschliedern für alle!

Wie sind eure Regeln? Wie wollt ihr gemeinsame Zeit mit anderen verbringen?