Kakadu - eure Fragen:

Euer Draht zum Kakadu
Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Viel Spaß
Darf mein Handy beim Essen dabei sein?
24:19 Minuten
Messer rechts, Gabel links und wohin kommt das Handy? Ups! Darf das Handy überhaupt mit an den Familientisch? Und welche Regeln gelten in eurer Familie sonst noch, wenn es ums Essen geht? Und geht es da eigentlich nur um das Essen? Oder eher ums Zusammensein am Tisch? Lauter wichtige Fragen! Kakadu hat sein Handy ausgeschaltet und hört euch zu. Kann natürlich sein, er knabbert nebenbei Nüsse.
Familienalltag 2026, alle sitzen am Tisch, es duftet lecker, jemand sagt „Guten Appetit!“ – und dann macht es: „Pling!“
Eine Nachricht! Vielleicht von deiner besten Freundin? Ein lustiger Clip? Oder nur der Stundenplan von morgen. Ist es okay, wenn ich in so einer Situation dann mal kurz mein Handy checke?
Eine Nachricht! Vielleicht von deiner besten Freundin? Ein lustiger Clip? Oder nur der Stundenplan von morgen. Ist es okay, wenn ich in so einer Situation dann mal kurz mein Handy checke?
Tea und Tim decken im Studio den Tisch – mit Pasta, Zitronensoße und Blümchenservietten. Doch kaum liegt das Handy neben dem Teller, geht’s schon los: Nachrichten checken? Kurz rangehen? Oder lieber nicht?
In der Familie von Lulu gilt: Keine Handys am Tisch! Weil in ihrer Familie alle überzeugt sind, dass Essen mehr ist als nur satt werden. Es ist die Zeit, in der alle mal zusammensitzen. Erzählen. Lachen. Vielleicht sogar streiten (mit gelber oder roter Karte).
Aber was passiert, wenn ständig jemand aufs Handy schaut?
Viele der Kinder, die Kakadu-Reporterin Regina Voss befragt hat, sagen: Das fühlt sich dann so an, als würde das Gespräch einfach unterbrochen. Als wäre plötzlich etwas anderes wichtiger.
In der Familie von Lulu gilt: Keine Handys am Tisch! Weil in ihrer Familie alle überzeugt sind, dass Essen mehr ist als nur satt werden. Es ist die Zeit, in der alle mal zusammensitzen. Erzählen. Lachen. Vielleicht sogar streiten (mit gelber oder roter Karte).
Aber was passiert, wenn ständig jemand aufs Handy schaut?
Viele der Kinder, die Kakadu-Reporterin Regina Voss befragt hat, sagen: Das fühlt sich dann so an, als würde das Gespräch einfach unterbrochen. Als wäre plötzlich etwas anderes wichtiger.
Schon mal was vom Brain Drain gehört?
Klingt wie ein Monster, oder? Ist es aber nicht.
Forschende haben herausgefunden: Allein die Nähe eines Smartphones kann unsere Aufmerksamkeit klauen. Selbst wenn es gar nicht klingelt!
Verrückt, oder?
Klingt wie ein Monster, oder? Ist es aber nicht.
Forschende haben herausgefunden: Allein die Nähe eines Smartphones kann unsere Aufmerksamkeit klauen. Selbst wenn es gar nicht klingelt!
Verrückt, oder?
Euer Draht zum Kakadu
Was man gegen Brain Drain tun kann?
Manche Familien haben clevere Ideen:
Alle Handys kommen vor dem Essen in eine Box.
Oder in einen Beutel.
Oder es gibt nach dem Essen einen Musikabend – mit Wunschliedern für alle!
Wie sind eure Regeln? Wie wollt ihr gemeinsame Zeit mit anderen verbringen?
Manche Familien haben clevere Ideen:
Alle Handys kommen vor dem Essen in eine Box.
Oder in einen Beutel.
Oder es gibt nach dem Essen einen Musikabend – mit Wunschliedern für alle!
Wie sind eure Regeln? Wie wollt ihr gemeinsame Zeit mit anderen verbringen?
Kakadu – eure Fragen: Darf mein Handy beim Essen dabei sein?
Moderatoren: Tim Wiese und Tea
Autorin: Regina Voss
Redaktion: Ulrike Jährling
Moderatoren: Tim Wiese und Tea
Autorin: Regina Voss
Redaktion: Ulrike Jährling