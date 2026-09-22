Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
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Zita macht Naturkosmetik selbst
12:58 Minuten
Was Zita macht, hat mit Körper- und Schönheitspflege zu tun. Und mit natürlichen Zutaten. Denn Zita stellt Naturkosmetik her, also Cremes, Badezusätze und Duftstoffe.
Zita macht Naturkosmetik selbst
Zite steckt eine ganze Menge Arbeit in ihr Hobby. Denn sie stellt Naturkosmetik her. Aus natürlichen Zutaten werden herrlich duftende Cremes oder Badezusätze oder Deos. Und nebenbei lernt Zita eine Menge darüber, was gut für unsere Haut ist und was wir lieber nicht an unsere Körper lassen sollten. Stichwort: Allergien.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Nadine Querfurth
Moderator: Tim Wiese
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Moderator: Tim Wiese
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Lebensfreude ist die beste Kosmetik. (unbekennt)