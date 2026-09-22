Kakadu - bei euch

Zite steckt eine ganze Menge Arbeit in ihr Hobby. Denn sie stellt Naturkosmetik her. Aus natürlichen Zutaten werden herrlich duftende Cremes oder Badezusätze oder Deos. Und nebenbei lernt Zita eine Menge darüber, was gut für unsere Haut ist und was wir lieber nicht an unsere Körper lassen sollten. Stichwort: Allergien.