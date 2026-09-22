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    Kakadu - bei euch

    Zita macht Naturkosmetik selbst

    12:58 Minuten
    Eine Person ordnet Flaschen mit ätherischen Ölen und getrockneten Kräutern auf einem Holztisch in einer Waldkulisse an.
    Natürliche Inhaltsstoffe für die selbstgemachte Hautpflege © Getty Images / Bohdan Bevz
    Mit Tim. |
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    Was Zita macht, hat mit Körper- und Schönheitspflege zu tun. Und mit natürlichen Zutaten. Denn Zita stellt Naturkosmetik her, also Cremes, Badezusätze und Duftstoffe.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Zita macht Naturkosmetik selbst
    Zite steckt eine ganze Menge Arbeit in ihr Hobby. Denn sie stellt Naturkosmetik her. Aus natürlichen Zutaten werden herrlich duftende Cremes oder Badezusätze oder Deos. Und nebenbei lernt Zita eine Menge darüber, was gut für unsere Haut ist und was wir lieber nicht an unsere Körper lassen sollten. Stichwort: Allergien.

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    Autorin: Nadine Querfurth
    Moderator: Tim Wiese
    Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
    Lebensfreude ist die beste Kosmetik. (unbekennt)
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