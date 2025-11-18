Viel Spaß
    Kakadu - bei euch

    Zewin geht in ein Lernhaus

    12:13 Minuten
    Symbolbild: Kinder mit bunten Rucksäcken laufen auf einem Schulhof in Richtung Schultor.
    © imago images / Shotshop / Monkey Business
    Mit Fabian |
    Audio herunterladen
    Dreimal in der Woche geht Zewin nach der Schule in ein Lernhaus. Dort kann sie sich bei den Schularbeiten helfen lassen, es gibt Mittagessen, und sie trifft viele ihrer Freunde.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Zewin geht in ein Lernhaus
    "Lernhaus" klingt ja erstmal so wie Schule. Aber es geht nicht nur ums Lernen, sondern Zewin hat dort eine Menge Spaß und trifft viele ihrer Freundinnen und Freunde. In einem Lernhaus helfen ehrenamtliche Erwachsene Kindern, die nicht mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind, bei den Schulaufgaben. Es gibt dort Mittagessen und richtig tolle Projekte, wie zum Beispiel ein "Zirkusprojekt". Dort hat Zewin ihren ganzen Mut zusammengenommen und vor vielen Leuten gesungen! Voller Stolz zeigt Zewin Kakadu-Reporterin Mona, Fabian und dem Kakadu, was man im Lernhaus alles machen kann.

    Euer Draht zum Kakadu
    Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Autorin: Mona Belinskiy
    Moderator: Fabian Schmitz
    Redaktion und Produktion: Roland Krüger
    Zur Startseite