Kakadu - bei euch

"Lernhaus" klingt ja erstmal so wie Schule. Aber es geht nicht nur ums Lernen, sondern Zewin hat dort eine Menge Spaß und trifft viele ihrer Freundinnen und Freunde. In einem Lernhaus helfen ehrenamtliche Erwachsene Kindern, die nicht mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind, bei den Schulaufgaben. Es gibt dort Mittagessen und richtig tolle Projekte, wie zum Beispiel ein "Zirkusprojekt". Dort hat Zewin ihren ganzen Mut zusammengenommen und vor vielen Leuten gesungen! Voller Stolz zeigt Zewin Kakadu-Reporterin Mona, Fabian und dem Kakadu, was man im Lernhaus alles machen kann.