Kakadu - bei euch

Zewin geht in ein Lernhaus
12:13 Minuten
Dreimal in der Woche geht Zewin nach der Schule in ein Lernhaus. Dort kann sie sich bei den Schularbeiten helfen lassen, es gibt Mittagessen, und sie trifft viele ihrer Freunde.
"Lernhaus" klingt ja erstmal so wie Schule. Aber es geht nicht nur ums Lernen, sondern Zewin hat dort eine Menge Spaß und trifft viele ihrer Freundinnen und Freunde. In einem Lernhaus helfen ehrenamtliche Erwachsene Kindern, die nicht mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind, bei den Schulaufgaben. Es gibt dort Mittagessen und richtig tolle Projekte, wie zum Beispiel ein "Zirkusprojekt". Dort hat Zewin ihren ganzen Mut zusammengenommen und vor vielen Leuten gesungen! Voller Stolz zeigt Zewin Kakadu-Reporterin Mona, Fabian und dem Kakadu, was man im Lernhaus alles machen kann.
Autorin: Mona Belinskiy
Moderator: Fabian Schmitz
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
