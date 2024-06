Yasmina ist gerade so weit weg, dass es selbst dem Kakadu zu weit war, um mal eben hinzufliegen. Deshalb hat er sie online - also übers Internet - besucht. Per Videoschalte, so wie das viele aus dem Online-Unterricht kennen. Yasmina wird auf dieser Reise von ihren Eltern unterrichtet. Aber manchmal schreiben sie auch eine Mail an die Lehrerinnen oder Lehrer in Deutschland. Und Yasmina hat viel zu erzählen, denn fast an jedem Tag erlebt sie etwas Abenteuerliches.