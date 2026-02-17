Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Viel Spaß
Viveka aus Schweden lebt ein Jahr in Leipzig
12:35 Minuten
Vi ses Schweden, hallo Leipzig! Die neunjährige Viveka und ihre Mutter haben ihrem Heimatland Schweden für ein Jahr Tschüß gesagt und leben nun in Leipzig.
Eine coole Idee: Einfach mal sein Land für ein Jahr verlassen und in einem anderen Land leben. Für die neunjährige Viveka wurde das Wirklichkeit, denn ihre Mutter hatte die Idee dazu. Aber dieses Jahr sind keine Ferien, denn natürlich muss Viveka auch in Deutschland weiter zur Schule gehen. Und in der Großstadt Leipzig ist das Leben ganz anders als in Schweden auf dem Land. Viveka hat sich sehr gerne auf alle diese Unterschiede eingelassen. Warum denn auch nicht?
Autor: Lorenz Hoffmann
Moderatorin: Ulrike Jährling
Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler
