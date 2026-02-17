Kakadu - bei euch

Eine coole Idee: Einfach mal sein Land für ein Jahr verlassen und in einem anderen Land leben. Für die neunjährige Viveka wurde das Wirklichkeit, denn ihre Mutter hatte die Idee dazu. Aber dieses Jahr sind keine Ferien, denn natürlich muss Viveka auch in Deutschland weiter zur Schule gehen. Und in der Großstadt Leipzig ist das Leben ganz anders als in Schweden auf dem Land. Viveka hat sich sehr gerne auf alle diese Unterschiede eingelassen. Warum denn auch nicht?