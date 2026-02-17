Viel Spaß
    Kakadu - bei euch

    Viveka aus Schweden lebt ein Jahr in Leipzig

    12:35 Minuten
    Europäischer Elch steht auf einer Lichtung in Schweden und frisst Ebereschenzweige.
    Einen Elch wird Viveka in Leipzig wohl kaum treffen. © picture alliance / blickwinkel / M. Woike / Martin Woike
    Mit Ryke. |
    Audio herunterladen
    Vi ses Schweden, hallo Leipzig! Die neunjährige Viveka und ihre Mutter haben ihrem Heimatland Schweden für ein Jahr Tschüß gesagt und leben nun in Leipzig.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Viveka aus Schweden lebt ein Jahr in Leipzig
    Eine coole Idee: Einfach mal sein Land für ein Jahr verlassen und in einem anderen Land leben. Für die neunjährige Viveka wurde das Wirklichkeit, denn ihre Mutter hatte die Idee dazu. Aber dieses Jahr sind keine Ferien, denn natürlich muss Viveka auch in Deutschland weiter zur Schule gehen. Und in der Großstadt Leipzig ist das Leben ganz anders als in Schweden auf dem Land. Viveka hat sich sehr gerne auf alle diese Unterschiede eingelassen. Warum denn auch nicht?

    Euer Draht zum Kakadu
    Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Autor: Lorenz Hoffmann
    Moderatorin: Ulrike Jährling
    Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler
    Zur Startseite