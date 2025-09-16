Kakadu - bei euch

Spannend war sie ganz bestimmt, die Zeit der alten Römer. Wobei es im alten Rom auch junge Römer gab. Die Römer glaubten damals zum Beispiel an über 400 Götter: Jupiter, der als Götterkönig über Donner und Blitz herrschte. Oder Juno, die Göttin der Frauen, die bei Geburten geholfen hat. Aber so wie bei Asterix und Obelix, die mit den Römern ja so ihre Probleme hatten, war es bestimmt nicht. Jedenfalls nicht nur.

Gesprochen haben die Römer lateinisch. Truls weiß das alles. Mit seinen acht Jahren ist er ein echter Römerexperte. Und mit seinen Freunden spielt er auch manchmal, als wären sie die alten Römer. Kakadu und Patricia waren ziemlich baff.