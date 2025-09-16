Kakadu - bei euch

Viel Spaß
Truls weiß alles über Römer
11:57 Minuten
Die Zeit der Römer ist lange vorbei, aber sie war offenbar ziemlich spannend. Das jedenfalls findet Truls, der (fast) alles über Römer weiß. Aber gefährlich war es damals auch!
Truls weiß alles über Römer
Spannend war sie ganz bestimmt, die Zeit der alten Römer. Wobei es im alten Rom auch junge Römer gab. Die Römer glaubten damals zum Beispiel an über 400 Götter: Jupiter, der als Götterkönig über Donner und Blitz herrschte. Oder Juno, die Göttin der Frauen, die bei Geburten geholfen hat. Aber so wie bei Asterix und Obelix, die mit den Römern ja so ihre Probleme hatten, war es bestimmt nicht. Jedenfalls nicht nur.
Gesprochen haben die Römer lateinisch. Truls weiß das alles. Mit seinen acht Jahren ist er ein echter Römerexperte. Und mit seinen Freunden spielt er auch manchmal, als wären sie die alten Römer. Kakadu und Patricia waren ziemlich baff.
Gesprochen haben die Römer lateinisch. Truls weiß das alles. Mit seinen acht Jahren ist er ein echter Römerexperte. Und mit seinen Freunden spielt er auch manchmal, als wären sie die alten Römer. Kakadu und Patricia waren ziemlich baff.
Euer Draht zum Kakadu
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Autorin und Moderatorin: Patricia Pantel
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen