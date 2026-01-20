Kakadu - bei euch

Viel Spaß
    Stromausfall in Berlin

    Zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen sitzen bei Kerzenlicht an einem Tisch
    So ein Stromausfall kann auch sehr gemütlich sein © Getty Images / Deborah Pendell
    Fünf Tage lang kein Strom! Hannah, Ava und Max haben das miterlebt. Keine Schule, Fische retten, mit Kerzen heizen. Oder für ein paar Tage umziehen.
    Stromausfall überstanden - Max, Ava und Hannah bei Patricia im Kakadu-Studio
    Stromausfall überstanden - Max, Ava und Hannah bei Patricia im Kakadu-Studio© Roland Krüger
    Fünf Tage lang gab es in einigen Bezirken im Südwesten Berlins Anfang Januar keinen Strom. Hannh, Ava und Max waren unmittelbar betroffen. Ihre Schule war in dieser Zeit geschlossen, und auch zuhause funktionierte nichts mehr, was Strom braucht. Wie die drei mit dieser Ausnahmesituation umgegangen sind, das erzählen sie Patricia in diesem Podcast. Ihre gute Laune haben die drei nicht verloren - manches war sogar ein bisschen lustig.

    Moderatorin: Patricia Pantel
    Gesprächsgäste: Hannah, Ava und Max von der Evangelischen Grundschule Zehlendorf
    Redaktion und Produktion: Roland Krüger
