Kakadu - bei euch

Fünf Tage lang gab es in einigen Bezirken im Südwesten Berlins Anfang Januar keinen Strom. Hannh, Ava und Max waren unmittelbar betroffen. Ihre Schule war in dieser Zeit geschlossen, und auch zuhause funktionierte nichts mehr, was Strom braucht. Wie die drei mit dieser Ausnahmesituation umgegangen sind, das erzählen sie Patricia in diesem Podcast. Ihre gute Laune haben die drei nicht verloren - manches war sogar ein bisschen lustig.