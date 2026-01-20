Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Stromausfall in Berlin
12:51 Minuten
Fünf Tage lang kein Strom! Hannah, Ava und Max haben das miterlebt. Keine Schule, Fische retten, mit Kerzen heizen. Oder für ein paar Tage umziehen.
Fünf Tage lang gab es in einigen Bezirken im Südwesten Berlins Anfang Januar keinen Strom. Hannh, Ava und Max waren unmittelbar betroffen. Ihre Schule war in dieser Zeit geschlossen, und auch zuhause funktionierte nichts mehr, was Strom braucht. Wie die drei mit dieser Ausnahmesituation umgegangen sind, das erzählen sie Patricia in diesem Podcast. Ihre gute Laune haben die drei nicht verloren - manches war sogar ein bisschen lustig.
Euer Draht zum Kakadu
Moderatorin: Patricia Pantel
Gesprächsgäste: Hannah, Ava und Max von der Evangelischen Grundschule Zehlendorf
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
