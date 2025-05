Kakadu bei euch

Kuchen backen und tolle Torten herstellen - das macht Stella sogar mehr Spaß, als sie zu essen. Dabei ist das, was sie "zaubert", so lecker, dass eigentlich niemand "Nein" sagen kann, wenn ein Stück Kuchen oder Torte auf dem Teller liegt. Stella ist inzwischen Meisterin darin, Eier professionell aufzuschlagen, ohne dass Eierschalen mit in den Teig geraten. Und wie man die Küchengeräte benutzt, das weiß Stella sowieso. Wenn doch nach dem Backen nur nicht das Abwaschen und Aufräumen wäre...