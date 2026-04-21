Kakadu - bei euch

Eine Schaukel, eine Rutsche, eine Wippe und ein Karussell. Spielplätze mit diesen "Attraktionen" gibt es reichlich. Der Spielplatz, den uns Sergej vorstellt, ist von einer ganz anderen Qualität: Ein Bauspielplatz. Dort kann man lernen, mit Hammer und Nägeln umzugehen - Erfahrungen für die Hände und für das Gehirn, kann man sagen. Aber das ist nur eins von vielen Beispielen, die Sergej auf "seinem" Spielplatz so begeistern.