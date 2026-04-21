Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
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Sergej liebt den Bauspielplatz
12:00 Minuten
Wer würde nicht gerne auf den Spielplatz gehen? Erst recht, wenn es ein besonderer Spielplatz ist. Wie der von Sergej: ein cooler Bauspielplatz!
Sergej liebt den Bauspielplatz
Eine Schaukel, eine Rutsche, eine Wippe und ein Karussell. Spielplätze mit diesen "Attraktionen" gibt es reichlich. Der Spielplatz, den uns Sergej vorstellt, ist von einer ganz anderen Qualität: Ein Bauspielplatz. Dort kann man lernen, mit Hammer und Nägeln umzugehen - Erfahrungen für die Hände und für das Gehirn, kann man sagen. Aber das ist nur eins von vielen Beispielen, die Sergej auf "seinem" Spielplatz so begeistern.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Nicole Silbermann
Moderator: Tim Wiese
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
Moderator: Tim Wiese
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling