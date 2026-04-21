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    Kakadu - bei euch

    Sergej liebt den Bauspielplatz

    12:00 Minuten
    Illustration zweier Personen, die überdimensional großes Werkzeug tragen und dabei sehr motiviert aussehen.
    Den Umgang mit Hammer, Zange und Säge kann man auch spielerisch lernen. © IMAGO / fStop Images / Malte Müller
    Mit Tim. |
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    Wer würde nicht gerne auf den Spielplatz gehen? Erst recht, wenn es ein besonderer Spielplatz ist. Wie der von Sergej: ein cooler Bauspielplatz!
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Sergej liebt den Bauspielplatz
    Eine Schaukel, eine Rutsche, eine Wippe und ein Karussell. Spielplätze mit diesen "Attraktionen" gibt es reichlich. Der Spielplatz, den uns Sergej vorstellt, ist von einer ganz anderen Qualität: Ein Bauspielplatz. Dort kann man lernen, mit Hammer und Nägeln umzugehen - Erfahrungen für die Hände und für das Gehirn, kann man sagen. Aber das ist nur eins von vielen Beispielen, die Sergej auf "seinem" Spielplatz so begeistern.

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    Autorin: Nicole Silbermann
    Moderator: Tim Wiese
    Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
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