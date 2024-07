Kakadu bei euch

Lotte ist 14 Jahre alt. Und vom Leben als Schauspielerin kann sie eine ganze Menge erzählen. Denn sie hatte im Jahr 2022 eine Hauptrolle im Kinofilm "Kannawoniwasein!". Der Film kam 2023 in die Kinos und bekam das Prädikat "besonders wertvoll". Lotte musste bei den Dreharbeiten sogar Trecker fahren. Was sie sonst noch erlebt hat, und wie das überhaupt war, dass sie eine der zwei Hauptrollen bekommen hat, das erzählt sie in diesem Podcast.