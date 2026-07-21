Kakadu - bei euch

Samsons leibliche Oma wohnt in Stuttgart, Samson in Leipzig. Oma Ingrid ist deshalb Samsons Leihoma. Bonus-Oma könnte man auch sagen. Diese Idee gibt es schon länger. In unserem Nachbarland Österreich springen schon seit über 40 Jahren ältere Leute ein und unterstützen Familien. Dadurch entstehen neuen Freundschaften und Kinder kommen zu neuen Großeltern, mit denen sie viel unternehmen können. Der Begriff "Leihoma" stammt aus einer Fernsehserie in Österreich, da gab es einen Leihopa. Und diese Idee fanden viele so toll, dass sie das auch im echten Leben ausprobieren wollten.