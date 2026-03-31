Kakadu - bei euch

Eigentlich kennt es fast jede und jeder: Gerechtigkeit und Streit auf dem Schulhof: Wer darf wann an die Tischtennisplatte, oder auf den Fußballplatz? Dann heißt es, „Hey ihr wart doch schon letzte Pause dran, jetzt dürfen wir mal!"

Woanders wird gerannt und getobt und jemand umgerannt. "Aua, pass doch auf, bist du bescheuert?“ „Hast du gerade bescheuert gesagt?“ Und schon kann es handgreiflich werden. In solchen Situationen kommen die Konfliktlotsen zum Einsatz. Runa ist gut darin, Streitigkeiten auf dem Schulhof oder im Klassenraum friedlich zu lösen. Wie das geht, erzählt Runa in diesem Podcast.