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    Kakadu - bei euch

    Runa ist Konfliktlotsin

    12:44 Minuten
    Konfliktlotsin: Mädchen in einer Schulumgebung neben Lockern, es sieht so aus, als hätte es einen Streit gegeben, ein Mädchen versucht, zu schlichten
    Einen Streit zu schlichten, ist oft gar nicht so einfach © Getty Images / SolStock
    Mit Ryke. |
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    Runa ist sehr gut darin, Streitigkeiten zu lösen. Deshalb hat sie sich an ihrer Schule als Konfliktlotsin beworben. Und hat damit reichlich zu tun.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Runa ist Konfliktlotsin
    Eigentlich kennt es fast jede und jeder: Gerechtigkeit und Streit auf dem Schulhof: Wer darf wann an die Tischtennisplatte, oder auf den Fußballplatz?  Dann heißt es, „Hey ihr wart doch schon letzte Pause dran, jetzt dürfen wir mal!"
    Woanders wird gerannt und getobt und jemand umgerannt. "Aua, pass doch auf, bist du bescheuert?“ „Hast du gerade bescheuert gesagt?“ Und schon kann es handgreiflich werden. In solchen Situationen kommen die Konfliktlotsen zum Einsatz. Runa ist gut darin, Streitigkeiten auf dem Schulhof oder im Klassenraum friedlich zu lösen. Wie das geht, erzählt Runa in diesem Podcast.

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    Autorin: Regina Voss
    Moderatorin: Ulrike Jährling
    Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
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