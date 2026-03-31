Kakadu - bei euch

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Runa ist Konfliktlotsin
12:44 Minuten
Runa ist sehr gut darin, Streitigkeiten zu lösen. Deshalb hat sie sich an ihrer Schule als Konfliktlotsin beworben. Und hat damit reichlich zu tun.
Runa ist Konfliktlotsin
Eigentlich kennt es fast jede und jeder: Gerechtigkeit und Streit auf dem Schulhof: Wer darf wann an die Tischtennisplatte, oder auf den Fußballplatz? Dann heißt es, „Hey ihr wart doch schon letzte Pause dran, jetzt dürfen wir mal!"
Woanders wird gerannt und getobt und jemand umgerannt. "Aua, pass doch auf, bist du bescheuert?“ „Hast du gerade bescheuert gesagt?“ Und schon kann es handgreiflich werden. In solchen Situationen kommen die Konfliktlotsen zum Einsatz. Runa ist gut darin, Streitigkeiten auf dem Schulhof oder im Klassenraum friedlich zu lösen. Wie das geht, erzählt Runa in diesem Podcast.
Woanders wird gerannt und getobt und jemand umgerannt. "Aua, pass doch auf, bist du bescheuert?“ „Hast du gerade bescheuert gesagt?“ Und schon kann es handgreiflich werden. In solchen Situationen kommen die Konfliktlotsen zum Einsatz. Runa ist gut darin, Streitigkeiten auf dem Schulhof oder im Klassenraum friedlich zu lösen. Wie das geht, erzählt Runa in diesem Podcast.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Regina Voss
Moderatorin: Ulrike Jährling
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Moderatorin: Ulrike Jährling
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen