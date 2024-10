Kakadu bei euch

Ruby hat auch außerhalb des Kunstunterrichts an der Schule Lust zum Malen. Und sie möchte auch richtig gut malen können. Deshalb besucht sie schon seit zwei Jahren einen Malkurs. Dort darf sie sich aussuchen, was sie malt, ob mit Wasserfarben, mit Buntstiften, oder eher mit Bleistift, Kohle, Pastellfarben oder an der Staffelei. Und Rubys Bilder werden immer besser!