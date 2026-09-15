Kakadu - bei euch

Rosies fester Wunsch ist es, Schauspielerin zu werden. Sie übt gerade für eine Show mit dem Titel "Airport". Und ihre Rolle ist die einer Flugbegleiterin, die den Fluggästen Getränke und Essen anbietet. Um genau zu wissen, was eine Flugbegleiterin macht, hat sich Rosie ganz direkt informiert. Zum Beispiel darüber, dass es gar keine Luftlöcher gibt, vor denen so manche Fluggäste ziemliche Angst haben.

Geübt wird auf einer großen Bühne in der "Stage Factory" in Berlin.

Eine Lieblingsrolle hat Rosie auch: Zu gerne würde sie mal eine genervte Schülerin spielen. Und dabei würde ihr der Kakadu ausgesprochen gerne helfen.