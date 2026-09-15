Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
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Viel Spaß
Rosie ist Schauspielerin
13:00 Minuten
Rosie muss oft Texte auswendig lernen. Und singen gehört auch dazu. Aber sie tut das sehr gerne. Denn Rosie ist Schauspielerin und übt gerade für ein Musical.
Rosie ist Schauspielerin
Rosies fester Wunsch ist es, Schauspielerin zu werden. Sie übt gerade für eine Show mit dem Titel "Airport". Und ihre Rolle ist die einer Flugbegleiterin, die den Fluggästen Getränke und Essen anbietet. Um genau zu wissen, was eine Flugbegleiterin macht, hat sich Rosie ganz direkt informiert. Zum Beispiel darüber, dass es gar keine Luftlöcher gibt, vor denen so manche Fluggäste ziemliche Angst haben.
Geübt wird auf einer großen Bühne in der "Stage Factory" in Berlin.
Eine Lieblingsrolle hat Rosie auch: Zu gerne würde sie mal eine genervte Schülerin spielen. Und dabei würde ihr der Kakadu ausgesprochen gerne helfen.
Geübt wird auf einer großen Bühne in der "Stage Factory" in Berlin.
Eine Lieblingsrolle hat Rosie auch: Zu gerne würde sie mal eine genervte Schülerin spielen. Und dabei würde ihr der Kakadu ausgesprochen gerne helfen.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin und Moderatorin: Patricia Pantel
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Schauspieler brauchen nie ungeschminkt die Wahrheit zu sagen. (Quelle: unbekannt)