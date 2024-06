Rettungsschwimmerin Emily

Als Emily klein war, hat sie Wasser gehasst. Aber dann konnte ihre Freundin auf einmal schwimmen, und das fand Emily so toll, dass sie auch damit anfangen wollte. Inzwischen kann sie es kaum noch lassen, denn die 14jährige ist Rettungsschwimmerin bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Kiel.

Beim Rettungsschwimmen geht es nicht ums Gewinnen, sondern um die richtige Technik und darum, Menschen, die im Wasser in Not geraten sind, zu helfen.