Kakadu bei euch

Rayks Hobby ist Parkour. Er läuft mit Schwung senkrecht stehende Turn-Matten hinuaf, hält sich dabei an einem Seil fest, und wenn er oben ist, dann springt er auf der anderen Seite wieder herunter. Das erste Hindernis ist überwunden.

In einer Fernsehsendung hat er mal gesehen, wie über Hindernisse hinweg Fangen gespielt wurde, und das fand Rayk so cool, dass er sich gleich für diese Sportart angemeldet hat. Zum Glück gibt es in seiner Nähe eine Turnhalle, in der Parkour trainiert wird.

Das Tolle am Parkour ist für Rayk, dass es Mut kostet und gleichzeitig Spaß bringt. Eine echte Herausforderung also!

Und wenn er mal in eine gefährliche Situation gerät, dann kann er wahrscheinlich schnell abhauen, denn er weiß ja, wie man Matten und Mauern und Kästen und Kletterstangen perfekt überwinden kann.