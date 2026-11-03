Kakadu - bei euch

Pola hat ihre gesamten Sommerferien in Australien verbracht. Sechs coole Wochen! Zusammen mit ihrer Oma hat sie ihre Tante, ihre Cousinen und ihren Onkel besucht. Und obwohl dort Winter war, brauchte Pola Sommerkleidung, denn am Ziel ihrer Reise wird es nie richtig kalt.

Der Kakadu wollte natürlich wissen, wie es seinen Artgenossen in Australien geht. Aber Pola hat ihm und Ryke noch viel mehr über das Leben, die Menschen und die Tiere am anderen Ende der Welt erzählt.