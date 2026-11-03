Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
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Viel Spaß
Pola ist Australien-Fan
12:09 Minuten
Morgens macht sich Pola als erstes einen Toast mit Vegemite. Das ist ein brauner, klebriger Brotaufstrich, der salzig und süß schmeckt und aus Australien kommt. Aber es gibt noch viele weitere Gründe dafür, warum Pola Australien-Fan ist.
Pola ist Australien-Fan
Pola hat ihre gesamten Sommerferien in Australien verbracht. Sechs coole Wochen! Zusammen mit ihrer Oma hat sie ihre Tante, ihre Cousinen und ihren Onkel besucht. Und obwohl dort Winter war, brauchte Pola Sommerkleidung, denn am Ziel ihrer Reise wird es nie richtig kalt.
Der Kakadu wollte natürlich wissen, wie es seinen Artgenossen in Australien geht. Aber Pola hat ihm und Ryke noch viel mehr über das Leben, die Menschen und die Tiere am anderen Ende der Welt erzählt.
Der Kakadu wollte natürlich wissen, wie es seinen Artgenossen in Australien geht. Aber Pola hat ihm und Ryke noch viel mehr über das Leben, die Menschen und die Tiere am anderen Ende der Welt erzählt.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Jessica Zeller
Moderatorin: Ulrike Jährling
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Moderatorin: Ulrike Jährling
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen. (Matthias Claudius)