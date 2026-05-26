Kakadu - bei euch

Ganz offiziell nennt man es die "niederdeutsche Sprache". Aber wer sie beherrscht, nennt es "Plattdeutsch" oder, weil man im Norden gerne schnell zur Sache kommt, "Platt". Piet spricht Platt. Das ist ungewöhnlich, und im Alltag spricht Piet natürlich Hochdeutsch. Aber er spielt eben auch gerne Theater, auf einer niederdeutschen Bühne in Schleswig-Holstein. Und dort wird nun mal Platt geschnackt. Piet hört und spricht gerne Platt, sagt "Moinsen" statt "Guten Morgen zusammen", und Fabian und Kakadu müssen gut zuhören, damit sie verstehen, was Piet ihnen in diesem Podcast erzählt.