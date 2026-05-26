Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Viel Spaß
Piet spricht Plattdeutsch
12:53 Minuten
Moinsen! Piet wohnt in Schleswig-Holstein. Meistens spricht er Hochdeutsch. Aber er spielt seit vier Jahren Theater, und dort spricht er Plattdeutsch.
Piet spricht Plattdeutsch
Ganz offiziell nennt man es die "niederdeutsche Sprache". Aber wer sie beherrscht, nennt es "Plattdeutsch" oder, weil man im Norden gerne schnell zur Sache kommt, "Platt". Piet spricht Platt. Das ist ungewöhnlich, und im Alltag spricht Piet natürlich Hochdeutsch. Aber er spielt eben auch gerne Theater, auf einer niederdeutschen Bühne in Schleswig-Holstein. Und dort wird nun mal Platt geschnackt. Piet hört und spricht gerne Platt, sagt "Moinsen" statt "Guten Morgen zusammen", und Fabian und Kakadu müssen gut zuhören, damit sie verstehen, was Piet ihnen in diesem Podcast erzählt.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Vanessa Loewel
Moderator: Fabian Schmitz
Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler
Moderator: Fabian Schmitz
Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler