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    Kakadu - bei euch

    Piet spricht Plattdeutsch

    12:53 Minuten
    Schild mit Plattdeutscher Sprache,
    Schild mit Plattdeutscher Sprache, © imago images / fossiphoto
    Mit Fabian. |
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    Moinsen! Piet wohnt in Schleswig-Holstein. Meistens spricht er Hochdeutsch. Aber er spielt seit vier Jahren Theater, und dort spricht er Plattdeutsch.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Piet spricht Plattdeutsch
    Ganz offiziell nennt man es die "niederdeutsche Sprache". Aber wer sie beherrscht, nennt es "Plattdeutsch" oder, weil man im Norden gerne schnell zur Sache kommt, "Platt". Piet spricht Platt. Das ist ungewöhnlich, und im Alltag spricht Piet natürlich Hochdeutsch. Aber er spielt eben auch gerne Theater, auf einer niederdeutschen Bühne in Schleswig-Holstein. Und dort wird nun mal Platt geschnackt. Piet hört und spricht gerne Platt, sagt "Moinsen" statt "Guten Morgen zusammen", und Fabian und Kakadu müssen gut zuhören, damit sie verstehen, was Piet ihnen in diesem Podcast erzählt.

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    Autorin: Vanessa Loewel
    Moderator: Fabian Schmitz
    Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler
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