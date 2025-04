Kakadu bei euch

Eine neue Klasse ist immer aufregend. Oft bekommt man einen neuen Lehrer oder ein neues Schulfach oder neue Sitznachbarn oder neue Mitschülerinnen oder alles zusammen. Und dann sitzt man aufgeregt in der Klasse und ist gespannt auf alles, was da kommt.

Pauline war aber nicht begeistert. Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler waren abweisend und kümmerten sich nicht um sie. Pauline fühlte sich unwohl. Und daran musste sich etwas ändern. Und Pauline machte mutig einen schwierigen Schritt: Sie wechselte in eine andere Klasse. Und ist jetzt richtig froh darüber!