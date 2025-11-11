Kakadu - bei euch

Manchmal ist es ganz gut, wenn man weiß, wie man sich verteidigen kann. So ist es Paul gegangen, der sich gegen Mobbing wehren musste. Da war für ihn die Sportart Krav Maga genau das richtige. Krav Maga ist eine Kampfsportart, die der Selbstverteiding dient. Erfunden und entwickelt wurde sie in Israel. Auf den ersten Blick könnte man denken, man guckt beim Judo zu, denn auch beim Krav Maga zeigt die Farbe des Gütels an, auf welcher Leistungsstufe ein Sportler sich befindet. Aber die Bewegungen und die Technik unterscheiden sich sehr deutlich. Jede Woche geht Paul zusammen mit seinem Bruder Leo zum Training, und jetzt wissen beide, wie sie sich im Notfall wehren könnten.