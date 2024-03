Castells sind Menschenpyramiden, die in Katalonien traditionell bei besonderen Festen gebaut werden – richtig gehört: hohe Türme bestehend aus Menschen, mitten in der Stadt auf Plätzen und Straßen. Die Castellers, so heißen die Teilnehmenden, klettern sich dabei gegenseitig auf die Schultern und bauen so zum Teil sogar haushohe Türme mit bis zu zehn Stockwerken.

Jede Woche trainiert Pau mit Menschen aus der ganzen Welt zwischen fünf und 70 Jahren in einer Turnhalle in Berlin Kreuzberg, im Sommer auch oft unter freiem Himmel. Colles Castelleres – so werden die Gruppen genannt, in denen Erwachsene und Kinder ganz selbstverständlich zusammenkommen und miteinander trainieren - in welcher Sportart gibt es das sonst? Sie trainieren natürlich auch, aber nicht nur zum Spaß, denn es gibt Wettkämpfe, in denen es unter anderem darum geht: wer baut die eindrucksvollsten Menschentürme? Pau war mit seiner Gruppe dafür schon in vielen europäischen Hauptstädten unterwegs.