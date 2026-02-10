Kakadu - bei euch

Olli ist ein schneller Läufer und kann sich bestens orientieren. Genau das müssen Orientierungsläufer auch können. Beim Training und in den Wettkämpfen hat Olli immer einen Kompass dabei, aber oft kommt er ganz ohne dieses Hilfsmittel klar. Patricia und der Kakadu haben sich also mit Olli zu einem Training verabredet, und beide kamen kaum hinterher, als es losging. Und das, obwohl der Kakadu ja fliegen kann! Aber sie haben es ja auch mit einem echten Deutschen Meister in seiner Altersklasse zu tun. Olli verrät ihnen ein paar Tricks, wie man sich im Wald auf unbekannten Wegen orientiert und wie er es schafft, sich die Kraft für einen solchen Wettkampf einzuteilen.