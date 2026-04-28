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    Kakadu - bei euch

    Nussrat spielt im inklusiven Jugendhaus

    10:43 Minuten
    Duisburg, dasJugendhaus Beeck, man sieht Kinder, die auf der Außenanlage spielen und rutschen
    Ein Jugendhaus hat auch außen was zu bieten © IMAGO / Funke Foto Services / MILBRET, Udo
    Mit Ryke |
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    In einem inklusiven Jugendhaus sind alle Kinder und Jugendlichen richtig: Egal, ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Deshalb geht Nussrat so gerne dorthin.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Nussrat spielt im inklusiven Jugendhaus
    Das Jugendhaus Sürth bietet schon seit mehr als 40 Jahren inklusive Freizeitangebote an. Kinder und Jugendliche, egal ob mit oder ohne Behinderung, können an Medienprojekten und an spannenden Ferienaktivitäten teilnehmen. Das alles findet auch Nussrat toll. Dort hat er seine Freunde. Und deshalb ist er regelmäßig im inklusiven Jugendhaus zu Gast. Im Podcast erzählt er, was er dort besonders gerne macht.

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    Autor: Philip Wegmann
    Moderatorin: Ulrike Jährling
    Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
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