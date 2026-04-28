Kakadu - bei euch

Das Jugendhaus Sürth bietet schon seit mehr als 40 Jahren inklusive Freizeitangebote an. Kinder und Jugendliche, egal ob mit oder ohne Behinderung, können an Medienprojekten und an spannenden Ferienaktivitäten teilnehmen. Das alles findet auch Nussrat toll. Dort hat er seine Freunde. Und deshalb ist er regelmäßig im inklusiven Jugendhaus zu Gast. Im Podcast erzählt er, was er dort besonders gerne macht.