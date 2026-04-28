Kakadu - bei euch

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Nussrat spielt im inklusiven Jugendhaus
10:43 Minuten
In einem inklusiven Jugendhaus sind alle Kinder und Jugendlichen richtig: Egal, ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Deshalb geht Nussrat so gerne dorthin.
Nussrat spielt im inklusiven Jugendhaus
Das Jugendhaus Sürth bietet schon seit mehr als 40 Jahren inklusive Freizeitangebote an. Kinder und Jugendliche, egal ob mit oder ohne Behinderung, können an Medienprojekten und an spannenden Ferienaktivitäten teilnehmen. Das alles findet auch Nussrat toll. Dort hat er seine Freunde. Und deshalb ist er regelmäßig im inklusiven Jugendhaus zu Gast. Im Podcast erzählt er, was er dort besonders gerne macht.
Euer Draht zum Kakadu
Autor: Philip Wegmann
Moderatorin: Ulrike Jährling
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Moderatorin: Ulrike Jährling
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen