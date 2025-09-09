Kakadu - bei euch

Ob im Sommer oder Winter - Noah steht fast jeden Tag auf einem Surfboard. Selbst dann, wenn das Wasser nur ein Grad warm ist. Oder besser gesagt: kalt ist. Und er erklärt Fabian und Kakadu und unserer Reporterin Hannah, warum man verschiedene Surfboards brauchen kann. Denn je nach Wellenhöhe und Windstärke ist mal das eine am passendsten und dann wieder ein anderes.

Aber wenn man wie Noah auf einer Insel wohnt, ganz im Norden von Deutschland, auf Sylt, dann ist es eigentlich gar kein Wunder, dass es ihn immer wieder aufs Wasser zieht. Ein guter Schwimmer muss er dafür natürlich auch sein.

Höhepunkt des Jahres ist allerdings der Urlaub im Sommer. Dann fährt die ganze Familie mit dem Wohnmobil nach Südfrankreich oder an die Algarve nach Portugal, denn dort gibt es richtig hohe und lange Wellen.