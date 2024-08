Kakadu bei euch

Als vor vielen hundert Jahren Capoeira erfunden wurde, da war es nicht nur ein Tanz oder Sport, sondern wirklich eine Kampfart. Damals herrschte noch die Sklaverei. Um sich wehren zu können, haben die schwarzen Sklaven in Brasilien Capoeira erfunden. So haben sie heimlich das Kämpfen geübt - während es von außen wie Tanzen aussah.

Bei Ninas Capoeira-Stunde wird natürlich niemand geschlagen - heutzutage wird getanzt, und das macht riesigen Spaß, wie Nina sagt.

Ninas Lehrer sagt zu Beginn immer ganz laut: "Bom dia!" - "Guten Tag!" Dann geht es mit einer kleinen Aufwärmübung los. Dabei muss man sich auf die Zehenspitzen stellen und abwechselnd erst den einen Arm, dann den anderen hochheben. Das sieht aus wie rudern in der Luft. Ziemlich anstrengend ist das. Dann folgt der Hampelmann. Im Anschluss kommt ein Aú. So heißt das auf Brasilianisch. Auf Deutsch heißt es Radschlag.

Dazu gibt es coole Musik, und schon bald funktionieren die Bewegungen schon fast von allein.