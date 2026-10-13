Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Viel Spaß
Nils wohnt auf dem Wagenplatz
12:53 Minuten
Nils hat einen ungewöhnlichen Wohnort: Seit seiner Geburt wohnt der 11jährige auf einem Wagenplatz. In einem Wagen nur für ihn. Mit Gemeinschaftsküche "Küfa - Küche für alle". Autorin: Johanna Fricke.
Nils wohnt auf dem Wagenplatz
Es klingt ein bisschen so wie Camping. Wohnen in einem Wagen. Einem speziellen Wohnwagen. Ohne eigene Küche, Bad oder Toilette, aber auf dem Gelände der Wagengemeinschaft gibt es das alles natürlich. Nils hat inzwischen einen Wagen ganz für sich alleine, und sein Vater wohnt in einem anderen Wagen, gleich nebenan. Die Mama von Nils wohnt in einer normalen Wohnung in Leipzig, aber Nils möchte am liebsten für immer im Wagen wohnen. Weil er hier geboren ist, weil er die Gemeinschaft mag und auch, weil er es spannend und cool findet.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Johanna Fricke
Moderator: Fabian Schmitz
Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler
Moderator: Fabian Schmitz
Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler