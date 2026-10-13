Kakadu - bei euch

Es klingt ein bisschen so wie Camping. Wohnen in einem Wagen. Einem speziellen Wohnwagen. Ohne eigene Küche, Bad oder Toilette, aber auf dem Gelände der Wagengemeinschaft gibt es das alles natürlich. Nils hat inzwischen einen Wagen ganz für sich alleine, und sein Vater wohnt in einem anderen Wagen, gleich nebenan. Die Mama von Nils wohnt in einer normalen Wohnung in Leipzig, aber Nils möchte am liebsten für immer im Wagen wohnen. Weil er hier geboren ist, weil er die Gemeinschaft mag und auch, weil er es spannend und cool findet.