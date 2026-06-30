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    Kakadu - bei euch

    Niklas ist Schiedsrichter

    13:20 Minuten
    Ein Junge mit Trillerpfeife hält als Schiedrichter eine gelbe Karte hoch.
    Kein echtes Spiel ohne ihn - den Schiedrichter © imago sportfotodienst / imago sportfotodienst
    Mit Fabian. |
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    Für Niklas ist Fußball die wichtigste und schönste Sportart überhaupt. Aber Niklas spielt hier nicht für eine Mannschaft, sondern er ist unparteiisch - als Schiedsrichter.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Niklas ist Schiedsrichter
    Abseits oder nicht? Muss er jetzt einen Elfmeter geben? Oder hat sich ein Spieler einfach fallenlassen, ohne gefoult worden zu sein? Diese kniffligen Fragen muss Niklas in großer Eile richtig beantworten. Denn Niklas ist Fußball-Schiedsrichter. Zwar spielt er auch gerne in einer Mannschaft, aber meistens ist er auf dem Platz als der Unparteiische zu sehen. Dabei ist höchste Konzentration gefragt, sagt Niklas - und mit Protest muss er auch klarkommen. Denn wenn er gelbe oder rote Karten zeigt, sind manche Spieler ganz schön wütend.
    Fabian erklärt in diesem Podcast auch, was eine "Arschkarte" ist.
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    Autorin: Jessica Zeller
    Moderator: Fabian Schmitz
    Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
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