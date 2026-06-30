Kakadu - bei euch

Abseits oder nicht? Muss er jetzt einen Elfmeter geben? Oder hat sich ein Spieler einfach fallenlassen, ohne gefoult worden zu sein? Diese kniffligen Fragen muss Niklas in großer Eile richtig beantworten. Denn Niklas ist Fußball-Schiedsrichter. Zwar spielt er auch gerne in einer Mannschaft, aber meistens ist er auf dem Platz als der Unparteiische zu sehen. Dabei ist höchste Konzentration gefragt, sagt Niklas - und mit Protest muss er auch klarkommen. Denn wenn er gelbe oder rote Karten zeigt, sind manche Spieler ganz schön wütend.

Fabian erklärt in diesem Podcast auch, was eine "Arschkarte" ist.