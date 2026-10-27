Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
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Neo isst vegan
12:45 Minuten
Er habe noch nie ein Ei "zerschlagen", sagt Neo. Ist ja auch gar nicht nötig, denn Neo isst vegan. Und vor den Augen von Patricia und Kakadu zaubert er einen leckeren veganen Kuchen.
Neo isst vegan
Kein Tier sollte leiden, damit wir satt werden, findet Neo. Also isst er kein Fleisch. Er lobt die vegane Lasagne, die sein Vater zubereitet und bäckt im Handumdrehen einen Schokoladenkuchen. In den Teig müssen keine Eier, es gibt genügend vegane Lebensmittel, die genauso lecker schmecken. Und in seiner Klasse denken viele so wie Neo. Nur das Schulessen könnte manchmal besser sein.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Hannah Burmeister
Moderatorin: Patricia Pantel
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
Moderatorin: Patricia Pantel
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
Tierschutz ist Erziehung zur Menschlichkeit. (Albert Schweitzer)