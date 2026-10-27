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    Kakadu - bei euch

    Neo isst vegan

    12:45 Minuten
    Ein ca. 4-5 jähriger bloinder junge schaut lachend in die Kamera, während er in einer Rührschüssel rührt
    Vegan Kochen macht Spaß! © Getty Images / Catherine Delahaye
    Mit Patricia. |
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    Er habe noch nie ein Ei "zerschlagen", sagt Neo. Ist ja auch gar nicht nötig, denn Neo isst vegan. Und vor den Augen von Patricia und Kakadu zaubert er einen leckeren veganen Kuchen.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Neo isst vegan
    Kein Tier sollte leiden, damit wir satt werden, findet Neo. Also isst er kein Fleisch. Er lobt die vegane Lasagne, die sein Vater zubereitet und bäckt im Handumdrehen einen Schokoladenkuchen. In den Teig müssen keine Eier, es gibt genügend vegane Lebensmittel, die genauso lecker schmecken. Und in seiner Klasse denken viele so wie Neo. Nur das Schulessen könnte manchmal besser sein.

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    Autorin: Hannah Burmeister
    Moderatorin: Patricia Pantel
    Redaktion und Produktion: Roland Krüger
    Tierschutz ist Erziehung zur Menschlichkeit. (Albert Schweitzer)
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