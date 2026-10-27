Kakadu - bei euch

Kein Tier sollte leiden, damit wir satt werden, findet Neo. Also isst er kein Fleisch. Er lobt die vegane Lasagne, die sein Vater zubereitet und bäckt im Handumdrehen einen Schokoladenkuchen. In den Teig müssen keine Eier, es gibt genügend vegane Lebensmittel, die genauso lecker schmecken. Und in seiner Klasse denken viele so wie Neo. Nur das Schulessen könnte manchmal besser sein.