Kakadu - bei euch

Anklopfen ist wichtig! Mona ist überglücklich, endlich ein eigenes Zimmer zu haben. Und da darf nicht jede oder jeder zu jeder Zeit rein. Einen Stimmungsanzeiger hat sie auch. Damit man gleich weiß, ob Mona gerade gute Laune hat oder nicht. Denn nicht immer ist es passend, sie in ihrem Zimmer zu besuchen - kann man ja verstehen.

Übrigens räumt Mona sehr gerne auf. Der Fußboden ist fast immer frei, und natürlich fühlt sich Mona auch für das Staubsaugen zuständig. Denn nur in einem ordentlichen Zimmer fühlt sie sich richtig wohl!