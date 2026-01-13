Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
Mona hat endlich ein eigenes Zimmer
13:00 Minuten
In ihrem eigenen Zimmer kann Mona fast alles selbst bestimmen. Wie es eingerichtet ist, wann sie aufräumt und saubermacht, und auch, wer wann ins Zimmer darf.
Anklopfen ist wichtig! Mona ist überglücklich, endlich ein eigenes Zimmer zu haben. Und da darf nicht jede oder jeder zu jeder Zeit rein. Einen Stimmungsanzeiger hat sie auch. Damit man gleich weiß, ob Mona gerade gute Laune hat oder nicht. Denn nicht immer ist es passend, sie in ihrem Zimmer zu besuchen - kann man ja verstehen.
Übrigens räumt Mona sehr gerne auf. Der Fußboden ist fast immer frei, und natürlich fühlt sich Mona auch für das Staubsaugen zuständig. Denn nur in einem ordentlichen Zimmer fühlt sie sich richtig wohl!
Autorin und Moderatorin: Patricia Pantel
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen