Kakadu bei euch

Euer Draht zum Kakadu
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Viel Spaß
Mirjam ist Messdienerin
11:58 Minuten
Mirjam geht ziemlich oft in die Kirche. Sie hilft, den Gottesdienst vorzubereiten und kennt sich inzwischen richtig gut aus, wie so ein Gottesdienst abläuft. Denn sie ist Messdienerin.
Mirjam ist Messdienerin
Früher fand es Mirjam in der Kirche manchmal ganz schön langweilig. Und um beim Gottesdienst nicht lachen zu müssen, hatten sie und ihre Freundinnen einen lustigen Trick: Sie zählten die Fenster der Kirche. Dann hat Mirjam gemerkt, dass die Gottesdienste eigentlich doch ganz schön spannend und interessant sein können. Und so wurde sie Messdienerin. Damit ein Gottesdienst wie gewünscht ablaufen kann, hat man richtig viel zu tun. Und langweilig ist es kein bisschen..
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Claudia Neumeier
Moderator: Fabian Schmitz
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
Moderator: Fabian Schmitz
Redaktion und Produktion: Roland Krüger