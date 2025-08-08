Kakadu bei euch

Früher fand es Mirjam in der Kirche manchmal ganz schön langweilig. Und um beim Gottesdienst nicht lachen zu müssen, hatten sie und ihre Freundinnen einen lustigen Trick: Sie zählten die Fenster der Kirche. Dann hat Mirjam gemerkt, dass die Gottesdienste eigentlich doch ganz schön spannend und interessant sein können. Und so wurde sie Messdienerin. Damit ein Gottesdienst wie gewünscht ablaufen kann, hat man richtig viel zu tun. Und langweilig ist es kein bisschen..