Kakadu bei euch

    Mirjam ist Messdienerin

    Messdienerinnen bei einem Papst-Besuch in Deutschland
    Mirjam geht ziemlich oft in die Kirche. Sie hilft, den Gottesdienst vorzubereiten und kennt sich inzwischen richtig gut aus, wie so ein Gottesdienst abläuft. Denn sie ist Messdienerin.
    Aus dem PodcastKakadu
    Mirjam ist Messdienerin
    Früher fand es Mirjam in der Kirche manchmal ganz schön langweilig. Und um beim Gottesdienst nicht lachen zu müssen, hatten sie und ihre Freundinnen einen lustigen Trick: Sie zählten die Fenster der Kirche. Dann hat Mirjam gemerkt, dass die Gottesdienste eigentlich doch ganz schön spannend und interessant sein können. Und so wurde sie Messdienerin. Damit ein Gottesdienst wie gewünscht ablaufen kann, hat man richtig viel zu tun. Und langweilig ist es kein bisschen..

    Autorin: Claudia Neumeier
    Moderator: Fabian Schmitz
    Redaktion und Produktion: Roland Krüger
