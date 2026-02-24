Kakadu - bei euch

Viel Spaß
    Milla wünscht sich schon lange eine Katze. Und nun hat es endlich geklappt - sie hat eine Katze. Beziehungsweise einen Kater, um genau zu sein. Und nun ratet mal, wie Millas Kater heißt: Findus!
    Es war lange Zeit Millas größter Wunsch: Eine Katze! Und endlich ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Seitdem Milla ihren Kater Findus hat, muss sie sich aber auch um ihn kümmern. Aber das tut sie ausgesprochen gerne. Abends bringt Milla Findus sogar ins Bett und singt ihm etwas vor. Damit er gut schläft.

    Autorin und Moderatorin: Patricia Pantel
    Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
