Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Viel Spaß
Milla hat endlich eine Katze bekommen
13:00 Minuten
Milla wünscht sich schon lange eine Katze. Und nun hat es endlich geklappt - sie hat eine Katze. Beziehungsweise einen Kater, um genau zu sein. Und nun ratet mal, wie Millas Kater heißt: Findus!
Milla hat endlich eine Katze bekommen
Es war lange Zeit Millas größter Wunsch: Eine Katze! Und endlich ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Seitdem Milla ihren Kater Findus hat, muss sie sich aber auch um ihn kümmern. Aber das tut sie ausgesprochen gerne. Abends bringt Milla Findus sogar ins Bett und singt ihm etwas vor. Damit er gut schläft.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin und Moderatorin: Patricia Pantel
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen