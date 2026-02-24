Kakadu - bei euch

Es war lange Zeit Millas größter Wunsch: Eine Katze! Und endlich ist dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Seitdem Milla ihren Kater Findus hat, muss sie sich aber auch um ihn kümmern. Aber das tut sie ausgesprochen gerne. Abends bringt Milla Findus sogar ins Bett und singt ihm etwas vor. Damit er gut schläft.