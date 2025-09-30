Kakadu - bei euch

Mit zwei Jahren hat sie ihren Sport schon begonnen: Mila ist begeisterte Eiskunstläuferin! An einer Sportschule trainiert sie mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern täglich außer sonntags. Sprünge, Drehungen, Pirouetten - da muss man richtig fit sein. Und wer fällt schon gerne hin auf einer harten, kalten Eisfläche? Aber Mila ist hart im Nehmen, steht wieder auf und macht weiter. Kakadu will ihr nacheifern, aber da hat er sich wohl ein bisschen überschätzt.