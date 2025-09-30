Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Viel Spaß
Mila macht Eiskunstlauf
11:46 Minuten
Eiskunstlaufen: Das ist Tanzen auf dem Eis. Springen und Pirouetten drehen - das ist richtig anstrengend. Mila war mit zwei Jahren zum ersten Mal dabei, und jetzt trainiert sie fast jeden Tag.
Mila macht Eiskunstlauf
Mit zwei Jahren hat sie ihren Sport schon begonnen: Mila ist begeisterte Eiskunstläuferin! An einer Sportschule trainiert sie mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern täglich außer sonntags. Sprünge, Drehungen, Pirouetten - da muss man richtig fit sein. Und wer fällt schon gerne hin auf einer harten, kalten Eisfläche? Aber Mila ist hart im Nehmen, steht wieder auf und macht weiter. Kakadu will ihr nacheifern, aber da hat er sich wohl ein bisschen überschätzt.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Hannah Burmeister
Moderator: Tim Wiese
Redaktion und Produktion: Roland Krüger
Moderator: Tim Wiese
Redaktion und Produktion: Roland Krüger