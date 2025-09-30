Viel Spaß
    Kakadu - bei euch

    Mila macht Eiskunstlauf

    11:46 Minuten
    Eiskunstlaufen: Das ist Tanzen auf dem Eis. Springen und Pirouetten drehen - das ist richtig anstrengend. Mila war mit zwei Jahren zum ersten Mal dabei, und jetzt trainiert sie fast jeden Tag.
    Mit zwei Jahren hat sie ihren Sport schon begonnen: Mila ist begeisterte Eiskunstläuferin! An einer Sportschule trainiert sie mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern täglich außer sonntags. Sprünge, Drehungen, Pirouetten - da muss man richtig fit sein. Und wer fällt schon gerne hin auf einer harten, kalten Eisfläche? Aber Mila ist hart im Nehmen, steht wieder auf und macht weiter. Kakadu will ihr nacheifern, aber da hat er sich wohl ein bisschen überschätzt.

    Autorin: Hannah Burmeister
    Moderator: Tim Wiese
    Redaktion und Produktion: Roland Krüger
