Kakadu - bei euch

Mias Eltern sind gehörlos. Und damit sie sich mit Mia und ihrem kleinen Bruder ztrotzdem unterhalten können, haben sie Mia Gebärdensprache beigebracht. Mit fünf Jahren konnte Mia das schon sehr gut, und inzwischen kann sie es perfekt.



Wenn man zum Beispiel "Hallo" sagt, erklärt Mia, ist das so, als ob man einer Person von ganz weit weg winken möchte. Man hebt die Hand hoch und schwingt sie hin und her. Wenn man "Guten Morgen" sagen will, muss man beide Hände nach vorne halten, zunächst nach unten und sie dann in einem Halbkreis nach oben bewegen.

Wenn Mia unterwegs ist, dann schreibt sie ihren Eltern eine Textnachricht, so wie die meisten Kinder. Oder sie ruft ihre Eltern per Video-Call an und spricht in Gebärdensprache mit ihnen.