Viel Spaß
    Kakadu - bei euch

    Mia spricht Gebärdensprache

    11:33 Minuten
    Zwei lächelnde Mädchen unterhalten sich im Klassenraum in Gebärdensprache
    Quatschen im Unterricht geht auch ohne Sound © picture alliance / Zoonar / Channel Partners
    Mit Fabian |
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    Mia beherrscht zwei Sprachen perfekt: Ihre Muttersprache deutsch und Gebärdensprache. Handbewegungen, damit ihre Eltern Mia verstehen, denn beide sind gehörlos.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Mia spricht Gebärdensprache
    Mias Eltern sind gehörlos. Und damit sie sich mit Mia und ihrem kleinen Bruder ztrotzdem unterhalten können, haben sie Mia Gebärdensprache beigebracht. Mit fünf Jahren konnte Mia das schon sehr gut, und inzwischen kann sie es perfekt.

    Wenn man zum Beispiel "Hallo" sagt, erklärt Mia, ist das so, als ob man einer Person von ganz weit weg winken möchte. Man hebt die Hand hoch und schwingt sie hin und her. Wenn man "Guten Morgen" sagen will, muss man beide Hände nach vorne halten, zunächst nach unten und sie dann in einem Halbkreis nach oben bewegen.
    Wenn Mia unterwegs ist, dann schreibt sie ihren Eltern eine Textnachricht, so wie die meisten Kinder. Oder sie ruft ihre Eltern per Video-Call an und spricht in Gebärdensprache mit ihnen.

    Euer Draht zum Kakadu
    Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Autorin: Regine Bruckmann
    Moderator: Fabian Schmitz
    Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
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