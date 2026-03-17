Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
Soll der Kakadu auch mal zu euch kommen? Dann erzählt uns von euch, eurem Hobby oder von einem besonderen Erlebnis. Am besten per Sprachnachricht auf WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Viel Spaß
Mia spricht Gebärdensprache
11:33 Minuten
Mia beherrscht zwei Sprachen perfekt: Ihre Muttersprache deutsch und Gebärdensprache. Handbewegungen, damit ihre Eltern Mia verstehen, denn beide sind gehörlos.
Mia spricht Gebärdensprache
Mias Eltern sind gehörlos. Und damit sie sich mit Mia und ihrem kleinen Bruder ztrotzdem unterhalten können, haben sie Mia Gebärdensprache beigebracht. Mit fünf Jahren konnte Mia das schon sehr gut, und inzwischen kann sie es perfekt.
Wenn man zum Beispiel "Hallo" sagt, erklärt Mia, ist das so, als ob man einer Person von ganz weit weg winken möchte. Man hebt die Hand hoch und schwingt sie hin und her. Wenn man "Guten Morgen" sagen will, muss man beide Hände nach vorne halten, zunächst nach unten und sie dann in einem Halbkreis nach oben bewegen.
Wenn Mia unterwegs ist, dann schreibt sie ihren Eltern eine Textnachricht, so wie die meisten Kinder. Oder sie ruft ihre Eltern per Video-Call an und spricht in Gebärdensprache mit ihnen.
Wenn man zum Beispiel "Hallo" sagt, erklärt Mia, ist das so, als ob man einer Person von ganz weit weg winken möchte. Man hebt die Hand hoch und schwingt sie hin und her. Wenn man "Guten Morgen" sagen will, muss man beide Hände nach vorne halten, zunächst nach unten und sie dann in einem Halbkreis nach oben bewegen.
Wenn Mia unterwegs ist, dann schreibt sie ihren Eltern eine Textnachricht, so wie die meisten Kinder. Oder sie ruft ihre Eltern per Video-Call an und spricht in Gebärdensprache mit ihnen.
Euer Draht zum Kakadu
Autorin: Regine Bruckmann
Moderator: Fabian Schmitz
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
Moderator: Fabian Schmitz
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling