Kakadu bei euch

In diesem Podcast traut sich der Kakadu mal ganz dicht an Bienen heran. Und weil Mia ihm und Patricia genau erklären kann, wie man es anstellt, dass man von den Bienen nicht gestochen wird, kann er zum Schluss eine große Portion Honig naschen.

Mia kümmert sich in der Bienen-AG an ihrer Schule um vier große Bienenvölker. Da fällt zwar eine ganze Menge Arbeit an, aber so bekommt Mia einen tollen Einblick in die faszinierende Welt der Bienen und des Honigs.