Kakadu - bei euch

Politik wird oft von Erwachsenen gemacht. Dadurch spielen die Bedürfnisse von Kindern eine zu kleine Rolle. Mayla weiß, was man dagegen tun kann. Also setzt sie sich selbst für eine kindgerechte Politik in Berlin ein. Im Kinder- und Jugendparlament im Bezirk Tempelhof-Schöneberg kümmert sie sich zum Beispiel darum, dass es im Bezirk bessere Radwege gibt und neue Zebrastreifen, wo welche gebraucht werden. Und nebenbei lernt Mayla, wie man Ideen durchsetzen kann und welche Hindernisse dabei überwunden werden müssen.