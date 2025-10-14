Kakadu - bei euch

Euer Draht zum Kakadu
Mayla arbeitet im Kinderparlament
11:57 Minuten
Mit Politik kann man gar nicht zu früh anfangen, wenn man etwas bewegen will. Mayla setzt sich in Berlin für bessere Fahrradwege und neue Zebrastreifen ein.
Politik wird oft von Erwachsenen gemacht. Dadurch spielen die Bedürfnisse von Kindern eine zu kleine Rolle. Mayla weiß, was man dagegen tun kann. Also setzt sie sich selbst für eine kindgerechte Politik in Berlin ein. Im Kinder- und Jugendparlament im Bezirk Tempelhof-Schöneberg kümmert sie sich zum Beispiel darum, dass es im Bezirk bessere Radwege gibt und neue Zebrastreifen, wo welche gebraucht werden. Und nebenbei lernt Mayla, wie man Ideen durchsetzen kann und welche Hindernisse dabei überwunden werden müssen.
Autorin: Jessica Zeller
Moderatorin: Ulrike Jährling
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
