    Kakadu - bei euch

    Mayla arbeitet im Kinderparlament

    11:57 Minuten
    Kinder in einem Kinderparlament an einer Schule sitzen an einem runden Tisch, die KlassensprecherInnen treffen sich und besprechen verschiedene Probleme.
    Kinderparlament © picture alliance / dpa / Silke Fokken
    Mit Politik kann man gar nicht zu früh anfangen, wenn man etwas bewegen will. Mayla setzt sich in Berlin für bessere Fahrradwege und neue Zebrastreifen ein.
    Mayla arbeitet im Kinderparlament
    Politik wird oft von Erwachsenen gemacht. Dadurch spielen die Bedürfnisse von Kindern eine zu kleine Rolle. Mayla weiß, was man dagegen tun kann. Also setzt sie sich selbst für eine kindgerechte Politik in Berlin ein. Im Kinder- und Jugendparlament im Bezirk Tempelhof-Schöneberg kümmert sie sich zum Beispiel darum, dass es im Bezirk bessere Radwege gibt und neue Zebrastreifen, wo welche gebraucht werden. Und nebenbei lernt Mayla, wie man Ideen durchsetzen kann und welche Hindernisse dabei überwunden werden müssen.

    Autorin: Jessica Zeller
    Moderatorin: Ulrike Jährling
    Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
